Ngày 12 – 14/4 vừa qua, Tòa án nhân dân quận 12 đã đưa vụ án ra xét xử. Song, quá trình thẩm vấn, đối chất tại phiên tòa, Hội đồng xét xử đã buộc phải tuyên trả hồ sơ điều tra bổ sung.

Thẩm phán Trần Đức Lê – chủ tọa phiên tòa, cho rằng, Kết luận điều tra và Cáo trạng có dấu hiệu sót người, lọt tội, cần phải tiếp tục điều tra bổ sung. Bên cạnh đó, tiếp tục nhập 2 tội danh "trốn thuế" và "làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức" vào chung vụ án để làm rõ hành vi, đối tượng "làm giả", "trốn thuế" trong vụ án.

Theo đại diện Cục thuế TP.HCM, nguyên nhân tạo điều kiện phát sinh trục lợi thuế trong 4 hồ sơ của Bùi Mạnh Hải là do: Văn phòng ĐKQSDĐ không giao hồ sơ trực tiếp sang cơ quan thuế theo quy định, mà trả hồ sơ cho người dân tự đi nộp nên tạo điều kiện cho hồ sơ có tên Bùi Mạnh Hải lợi dụng kẽ hở của quy trình để làm giả hồ sơ, trục lợi.

4 hồ sơ của 4 thửa đất trên, cơ quan nhà nuớc có thẩm quyền phải giám định bằng khoa học kỹ thuật hình sự chuyên biệt mới biết là giấy tờ, chữ ký giả, vì hồ sơ này được làm giả rất tinh vi, cán bộ thuế không thể phát hiện bằng mắt thường.

Việc thêm chữ "ra" trong các tờ bản đồ vị trí đất (do các công ty đo đạc đóng xung quanh UBND quận thực hiện, có xác nhận của Phòng TN-MT) được in cùng co chữ, kiểu chữ như cùng một máy in in ra.

Cục Thuế TP.HCM đề nghị cơ quan tố tụng quận 12 cần làm rõ: Ai là chủ mưu, đồng phạm tiếp tay, lợi ích của họ khi làm giả giấy tờ… thì mới ngăn chặn được tội phạm, chống thất thu ngân sách.

Điều 17 - Luật Quản lý thuế quy định về trách nhiệm người nộp thuế. Theo đó, ông Bùi Mạnh Hải là người nộp thuế, phải chịu trách nhiệm trực tiếp về tính trung thực, chính xác và hợp pháp đối với các tờ khai lệ phí trước bạ và các tài liệu liên quan đã cung cấp cho cơ quan thuế. Do vậy, ông Hải phải chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật.

Chi cục thuế quận 12 cho biết, tính đến ngày 10/1/2020, tổng số tiền thuế, tiền chậm nộp cần truy thu của ông Bùi Minh Hải hơn 12,5 tỷ đồng. Số tiền này tiếp tục tăng từng ngày, nếu ông Hải kéo dài thời gian, không chịu nộp thuế.