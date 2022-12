Vận động viên Vovinam bị hạ đo ván trong trận chung kết đối kháng hạng cân 65kg.

Ngày 15/12, tại nhà thi đấu Công ty Than Hà Lầm (TP.Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh), môn Vovinam tại Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ IX năm 2022 chính thức khởi tranh.

Môn Vovinam có sự tham gia của 357 vận động viên đến từ 36 đoàn tỉnh, thành phố, ngành về tranh tài ở 24 bộ huy chương.

Môn Vovinam tại Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ IX chính thức khởi tranh từ ngày 15/12. Ảnh: Bùi My

Tổ trọng tài kiểm tra lại một tình huống gây tranh cãi. Ảnh: Bùi My

Khán giả hồi hộp theo dõi trận đấu Vovinam nội dung đối kháng. Ảnh: Bùi My

Trong ngày đầu thi đấu, các vận động viên đã tranh tài ở nội dung đối kháng (hạng cân 50kg nam, 65kg nam và 61kg nữ) và thi quyền (Long hổ quyền nữ, quyền đồng đội nữ Long hổ quyền).

Kết thúc ngày thi đấu đầu tiên, vận động viên Nguyễn Thị Ngọc Trâm (TP.HCM) giành HCV ở nội dung Long hổ quyền.

Ở nội dung đối kháng Vovinam hạng cân 50kg dành cho nam, vận động viên Bùi Ngọc Sơn (Bà Rịa Vũng Tàu) đã liên tiếp ra các đòn mạnh và chính xác, được trọng tài tính điểm, qua đó giành HCV.

Vận động viên Bùi Ngọc Sơn giành HCV ở nội dung đối kháng hạng cân 50kg. Ảnh: Bùi My

Thi đấu ở nội dung đối kháng 61kg dành cho nữ, vận động viên Phùng Thị Hồng Thắm (Bình Dương) đã ghi điểm số quyết định bằng đòn đá tạt ngang, đánh bại đối thủ và giành HCV.

Vận động viên Phùng Thị Hồng Thắm xúc động khi giành HCV ở nội dung đối kháng hạng cân 61kg. Ảnh: Bùi My

Đặc biệt ở nội dung đối kháng hạng cân 65kg dành cho nam, vận động viên Nguyễn Việt Hà (Hà Nội) đã hạ đo ván đối thủ để giành HCV.

Vận động viên Nguyễn Việt Hà hạ đo ván đối thủ người TP.HCM để giành HCV. Ảnh: Bùi My Vận động viên Nguyễn Huỳnh Minh Khánh (TP.HCM) cần đến sự giúp đỡ của nhân viên y tế. Ảnh: Bùi My Các vận động viên nữ thi đấu Long hổ quyền. Ảnh: Bùi My

Theo ông Nguyễn Bình Định - Phó Tổng Thư ký, Chánh Văn phòng Liên đoàn Vovinam Việt Nam cho biết, so với kỳ Đại hội Thể thao toàn quốc 2018, số lượng vận động viên và các đoàn tăng lên rất nhiều, tranh tài sẽ rất căng thẳng và sôi nổi.