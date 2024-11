Khống chế bắt giữ 8 đối tượng dùng "bom xăng" tấn công lực lượng chức năng

Trưa 18/11, thông tin từ Công an tỉnh An Giang cho biết, sáng cùng ngày trong quá trình lực lượng chức năng thực hiện đảm bảo ANNT, cưỡng chế thu hồi đất, nhóm các đối tượng thành viên trong gia đình bà Lê Thị Ngọc Nhan - Lê Văn Điền đã dùng "bom xăng", xe cuốc, hung khí tấn công lực lượng chức năng, khiến 5 cán bộ chiến sĩ bị thương, nhiều phương tiện, máy móc của đơn vị thi công công trình bị hư hại.

Các đối tượng trong gia đình bà Lê Thị Ngọc Nhan - Lê Văn Điền bị khống chế bắt giữ. Ảnh: Tiến Tầm

Với tinh thần kiên quyết đảm bảo ANTT trong quá trình cưỡng chế, thi công công trình, phục vụ nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội của địa phương, Công an thị xã Tịnh Biên phối hợp cùng các phòng nghiệp vụ Công an tỉnh triển khai phương án khống chế, bắt giữ các đối tượng chống đối, tấn công lực lượng chức năng.

Cơ quan chức năng đã khống chế bắt giữ 8 đối tượng, gồm: Vợ chồng bà Lê Thị Ngọc Nhan - Lê Văn Điền; con ruột Lê Phước Sang (SN 1991), Lê Phước Hoàng (SN 1999); Nguyễn Văn Lộc (SN 1982); Lê Công Triết (SN 1982); Nguyễn Thị Bích Thủy (SN 1980) và Lê Thị Thương (SN 1981).

Các đối tượng trong gia đình bà Lê Thị Ngọc Nhan - Lê Văn Điền bị khống chế, bắt giữ. Ảnh: Tiến Tầm

Theo thông tin, sáng 18/11, trong quá trình lực lượng chức năng triển khai quyết định cưỡng chế thu hồi đất, phục vụ thi công Dự án nâng cấp tuyến đường liên tỉnh từ huyện Châu Phú, tỉnh An Giang đi qua khu vực Tứ giác Long Xuyên nối với huyện Hòn Đất, tỉnh Kiên Giang (gọi tắt là ĐT.945), đoạn qua xã Tân Lập (thị xã Tịnh Biên, An Giang) đã gặp phải sự chống đối, tấn công quyết liệt của các thành viên trong gia đình Lê Thị Ngọc Nhan (SN 1971, HKTT: tổ 14, ấp Tân Thành, xã Tân Lập, thị xã Tịnh Biên, tỉnh An Giang) và chồng là Lê Văn Điền (SN 1972) và các đối tượng liên quan.

ĐT.945 được triển khai thi công với tổng quy mô dự án là 89,5 ha, chiều dài tuyến 39,7 km đi qua địa bàn thị xã Tịnh Biên, huyện Châu Phú và huyện Tri Tôn. Trong đó, địa bàn xã Tân Lập có số hộ dân bị thu hồi, di dời là 641 hộ, diện tích là 12,9 ha, với chiều dài tuyến là 7 km. Vợ chồng Lê Thị Ngọc Nhan - Lê Văn Điền chưa thống nhất bàn giao mặt bằng cho đơn vị thi công.

Các đối tượng đã dùng bom xăng tấn công lực lượng làm nhiệm vụ. Ảnh: Tiến Tầm

Trong quá trình vận động bàn giao mặt bằng cho đơn vị thi công, hộ bà Nhan, ông Điền không đồng ý bàn giao mặt bằng cho công trình thi công thực hiện dự án, tỏ thái độ bức xúc, la lối, chửi bới, không hợp tác với đoàn công tác mỗi khi đến để tuyên truyền, vận động và đã nhiều lần ngăn cản công trình không cho thi công dự án khu vực đất của bà Nhan, khiến đoạn đường qua khu vực này không được triển khai trong nhiều năm qua.

Gia đình của bà Lê Thị Ngọc Nhan chủ yếu sinh sống bằng nghề làm ruộng với diện tích khoảng 2ha ở khu vực Kênh Định Thành. Đồng thời, gia đình cũng có 1 xe cuốc mua cách đây khoảng 4 năm để làm thêm nhưng trong thời gian gần 2 năm nay do tình hình khiếu kiện tại nhà nên bà Nhan không nhận và cho con đi làm thêm nữa nhằm ở lại tại chỗ để ngăn cản công trình thi công khi tiến hành đến khu vực đất của nhà bà Nhan.

Các đối tượng dùng xe cuốc, hung khí tấn công lực lượng chức năng đang làm nhiệm vụ. Ảnh: Tiến Tầm

UBND thị xã Tịnh Biên ban hành quyết định cưỡng chế thu hồi đất đối với hộ gia đình Lê Thị Ngọc Nhan và chồng Lê Văn Điền. Trong quá trình vận động, chính quyền địa phương và các đơn vị chức năng liên quan đã quan tâm, thực hiện nhiều chính sách có lợi cho người dân. Tất cả, các hộ gia đình trên tuyến đường đều thống nhất chủ trương, chính sách bồi thường, hỗ trợ của Nhà nước và ủng hộ địa phương sớm thi công, hoàn thành công trình. Tuy nhiên, hộ gia đình bà Nhan – ông Điền chống đối cực đoan, cương quyết không bàn giao mặt bằng cho công trình thi công, gây bức xúc cho người dân địa phương.



Hiện vụ việc đang được tiếp tục điều tra, làm rõ, xử lý các đối tượng. Công an tỉnh An Giang đề nghị người dân chấp hành các chủ trương, đường lối, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước nhằm phục vụ cho việc phát triển kinh tế, xã hội của địa phương.