1. Cây cảnh ngô đồng là cây gì?

Ngô đồng được coi là "cây linh", có khả năng ứng nghiệm. Truyền thuyết cho rằng cây cảnh ngô đồng có thể hấp dẫn loài phượng đến ở là con vật thần kỳ khác lạ. Vì vậy, khi trồng ngô đồng trước nhà sẽ mang lại điều bình yên, may mắn và tốt lành cho gia chủ.

Cây cảnh ngô đồng là loài cây thuộc họ Cẩm quỳ, được đặt tên khoa học là Firmiana simplex, . Cây bắt nguồn từ Trung Quốc và các nước Đông Á và được trồng nhiều nơi trên thế giới, đặc biệt là châu Âu và Bắc Mỹ. Có hai loại chính là cây ngô đồng cảnh và ngô đồng thân gỗ. Trong đó cây ngô đồng Việt Nam chủ yếu là ngô đồng cảnh.

Cụ thể, cây cảnh ngô đồng hay còn gọi là sen lục bình hay dầu lai lá sen là loại cây cảnh được nhiều người yêu thích.

Cây cảnh ngô đồng gồm hai loại là ngô đồng thân gỗ và ngô đồng cảnh. Ngô đồng cảnh thường được trồng trong các gia đình, còn ngô đồng gỗ thì cần diện tích rất lớn để trồng vì cây rất to.

Loài cây cảnh này thường được trồng nhiều ở nước ta với nhiều cái tên như dầu lai lá sen, cây dầu lai có củ, cây sen lục bình. Là loài có dạng thân mọng nước, chứa độc, phình ra như bình hoa, cao từ 40 đến 100m, có nhiều vết sẹo trên thân cũng như nhiều nhánh tỏa ra.

Hoa và lá của cây cảnh ngô đồng cảnh.

Lá của loại cây cảnh này không có lông, rộng, có chiều dài 10-20cm và 3-5 thùy hình oval. Hoa của loài này dạng chùm, có màu hồng nhạt hoặc vàng tùy loại, trên thân có cả hoa đực và hoa cái trên và chúng 5 cánh hoa.

Khác với ngô đồng thân gỗ, ngô đồng cảnh được ông cha ta tin rằng có thể thu hút phượng hoàng thì loài này chỉ thu hút được nhiều loại bướm. Tuy vậy, cây vẫn được trồng nhiều bởi ý nghĩa phong thủy cũng như công dụng trị bệnh của nó.

2. Trồng cây cảnh ngô đồng có tác dụng gì?

Cây cảnh ngô đồng được dùng để làm thuốc chữa trị nhiều bệnh lý khác nhau như làm thuốc tẩy, gây nôn, trị táo bón và lợi sữa rất hiệu quả. Đặc biệt, nó thường dùng để chuyên trị các bệnh như dùng để trị mụn nhọt, ngừa nhiễm trùng và cầm máu, có tác dụng bồi bổ sức khỏe. Thậm chí nhiều người còn tin nằng khi lấy thân cây cảnh ngô đồng ngâm với rượu, nó còn có khả năng bổ thận tráng dương hiệu quả.

Cây cảnh ngô đồng còn là vị thuốc nam chứa được nhiều bệnh.

Trong cuộc sống thường ngày, ngô đồng được dùng như một loại cây cảnh để trang trí sân vườn, thanh lọc không khí rất hiệu quả. Tuy nhiên, nếu nhà bạn có trẻ nhỏ bạn cũng nên cẩn trọng khi trồng loại cây cảnh này vì trừ rễ với lá thì cả cây cảnh này chứa lượng lớn chất độc có thể gây nguy hiểm tới tính mạng như hexane, methanol, chloroform và tetramethylpyrazine, đặc biệt là chất độc curcin.

Nếu chẳng may ăn nhầm sẽ có những triệu chứng như đau rát họng, đau bụng, chóng mặt, buồn nôn và không cứu trị kịp thời dễ gây chết người.

3. Ý nghĩa của việc trồng cây cảnh ngô đồng

Bên cạnh việc có ý nghĩa trong việc làm cảnh, làm thuốc, cây cảnh ngô đồng còn có nhiều ý nghĩa phong thủy sâu sắc.

Trong phong thủy, cây cảnh ngô đồng cảnh mang vẻ đẹp tươi mát, lá cây nhìn tươi xanh giống lá sen, thân hình giống búp sen, hoa dạng cụm đỏ, nhìn bao quát cả cây như một búp hoa sen khổng lồ đầy đủ các bộ phận.

Trồng cây cảnh ngô đồng có rất nhiều ý nghĩa.

Đặc biệt, do hình dạng độc đáo người ta quan niệm rằng cây có khả năng xua được tà khí, hút vận may đến gia chủ, đồng thời hóa giải tai nạn, mang đến sự an lành. Ngoài ra, cây ngô đồng không cần chăm sóc nhiều chúng vẫn tỏa ra sức sống dạt dào nên nó biểu tượng cho sự sung mãn, trường tồn, trường thọ, như ý và cát tường.

Theo thuyết ngũ hành trong phong thủy, cây cảnh ngô đồng chuộng mệnh Mộc nên phù hợp với ai mệnh Hỏa, Mộc bởi Mộc vượng Hỏa, ai trồng cây này trong nhà sẽ thu hút nhiều dòng năng lượng tốt, may mắn trong công việc.

4. Trồng và chăm sóc cây cảnh ngô đồng

Cây ngô đồng thuộc loại cây cảnh dễ trồng. Chỉ cần bạn biết cách chăm sóc đúng đắn, cây có thể sống tươi tốt rất lâu.



Đất trồng

Các loại đất mùn giàu dinh dưỡng rất thích hợp cho cây cảnh ngô đồng sinh trưởng và phát triển. Sẽ tốt hơn nếu pha thêm cát vào trong đất để tăng khả năng thoát nước. Tro, than vụn, mùn cưa là những loại phân bón tự nhiên rất thích hợp để trộn với đất. Khi đất trồng đủ dinh dưỡng, hoa ngô đồng sẽ nở to và đẹp hơn.

Cây cảnh ngô đồng cảnh có kích thước nhỏ nên có thể đặt tại nhiều vị trí khác nhau.

Tưới nước

Cây cảnh ngô đồng không có nhu cầu nước quá nhiều. Hàng ngày hãy tưới cho cây một lần quanh gốc là đủ. Tránh tưới quá nhiều mỗi lần vì cây ngô đồng chịu úng kém.

Ánh sáng

Cây cảnh ngô đồng có các lá to nên rất dễ hiểu việc đây là loài cây ưa sáng. Nên trồng cây tại các vị trí thoáng đãng, nhiều ánh nắng như sân nhà hay trên ban công. Khi cây đủ nắng sẽ quang hợp tốt và khỏe mạnh. Lưu ý tránh đặt cây dưới bóng râm quá lâu sẽ làm cây bị úng lá và chết.

Sâu bệnh

Nhựa cây cảnh ngô đồng có thể giúp cây phòng tránh sâu hại tấn công rất tốt. Vì vậy bạn chỉ cần phòng tránh cây bị bệnh. Nếu phát hiện lá cây cảnh bị vàng úa, thâm đen thì cần cắt bỏ và phun thuốc cho cây cảnh.