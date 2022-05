Trong phong thủy, cây cảnh dành dành có ý nghĩa mang lại may mắn cho mệnh Kim. Màu trắng và màu ánh kim là những màu bản mệnh của người mệnh Kim. Theo ngũ hành tương sinh tương khắc,Thổ sinh Kim, màu bản mệnh của Thổ là màu vàng và màu nâu. Do vậy, trồng cây cảnh hoa dành dành trắng và vàng trong nhà sẽ đem lại tài lộc, may mắn cho gia chủ mệnh Kim và mệnh Thổ.