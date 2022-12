Không chỉ là tháng tri ân

Vào những tháng cuối năm, ngành điện triển khai nhiều hoạt động để tri ân khách hàng sử dụng điện với thông điệp: "Đồng hành cùng khách hàng sử dụng điện an toàn, tiết kiệm và hiệu quả". Với Điện lực Chư Prông, tri ân khách hàng là việc làm thường xuyên, hằng ngày.



Điện lực Chư Prông lắp công tơ điện cho các hộ dân thôn Đoàn Kết-xã Ia Piơr

Với hơn 35.000 khách hàng sử dụng điện trên địa bàn huyện, việc kiểm soát sản lượng, cảnh báo bất thường đến từng khách hàng kịp thời đó là việc làm hàng ngày, thường xuyên của tổ kiểm tra giám sát mua bán điện Điện lực Chư Prông. Đã có nhiều khách hàng nhận được cảnh báo và hỗ trợ xử lý một cách nhanh chóng đã tỏ ra khá bất ngờ. "Máy bơm hỏng làm sản lượng tăng cao trong nhà chưa biết mà các anh thợ điện đã gọi điện báo và hỗ trợ kiểm tra xử lý kịp thời" hay "Đường dây hạ áp từ trụ điện về dài quá, hư hỏng, chạm chập rò điện không biết, nhưng nhờ có Điện lực theo dõi và cảnh báo, giúp gia đình giảm được rất nhiều chi phí vô ích không cần thiết"… Đó là những phản hồi tích cực mà CBCNV Điện lực Chư Prông nhận được, sau thời gian dài áp dụng chương trình "Giám sát sản lượng bất thường".

Điện lực Chư Prông hỗ trợ khách hàng cài App EVNCPC CSKH tại nhà

Với số lượng khách hàng lớn, trung bình mỗi tháng đơn vị có khoảng 1.000 yêu cầu về dịch vụ điện… nhưng tất cả đều được CBCNV đơn vị tiếp nhận và giải quyết kịp thời cho khách hàng. Với sự phát triển của công nghệ 4.0, khách hàng sử dụng điện không cần phải tìm kiếm các điểm giao dịch của Điện lực mà chỉ cần liên hệ thông qua tổng đài 19001909, App CSKH, Web CSKH… thì mọi yêu cầu, giao dịch đều được hỗ trợ nhiệt tình, nhanh chóng và hiệu quả cao.

"Liên hệ với Điện lực chưa bao giờ dễ dàng và nhanh chóng như vậy. Khi có hư hỏng hay thắc mắc về điện, chỉ cần một cuộc điện thoại thì gần như ngay lập tức, các anh đã có mặt để kiểm tra, hỗ trợ, xử lý kịp thời, hiệu quả và trách nhiệm. Nhiều hôm trời mưa gió, một hai giờ sáng vẫn thấy các anh kiểm tra xử lý hỗ trợ cho khách hàng", anh Phạm Ngọc Hiếu – một khách hàng sử dụng điện chia sẻ.

CBCNV Điện lực hỗ trợ khách hàng kiểm tra thiết bị điện hư hỏng

Trong năm 2022, có gần 1.200 khách hàng được Điện lực Chư Prông cấp điện mới với thời gian giải quyết dưới 3 ngày, các dịch vụ về điện khác… đều thực hiện trong ngày. Ông Nguyễn Văn Thành – Giám đốc Điện lực Chư Prông cho biết: "Với khối lượng khách hàng lớn, địa bàn quản lý trải rộng, CBCNV Điện lực đã rất cố gắng để nâng cao các dịch vụ điện cho khách hàng từ những việc làm hàng ngày. Những nhìn nhận khách quan của khách hàng đối với Điện lực là tín hiệu tốt, nhưng đó cũng là trách nhiệm để Điện lực phục vụ tốt hơn nữa cho khách hàng sử dụng điện nói riêng và nhân dân trên địa bàn huyện nói chung".

Với nguồn vốn đầu tư xây dựng hàng năm, đơn vị luôn chú trọng đầu tư hoàn thiện lưới điện. Trong năm 2022, đơn vị đã đầu tư, sửa chữa, cải tạo hơn 12 km dây trần trung áp, xây dựng mới 06 TBA, hơn 19 km đường dây hạ áp... "Địa bàn huyện trải rộng, có đường Biên giới dài là khó khăn trong việc đảm bảo an ninh quốc phòng, phát triển an sinh xã hội trên địa bàn. Tuy nhiên, với vai trò đi đầu của ngành điện nói chung và Điện lực Chư Prông nói riêng, việc cung cấp điện ổn định, dịch vụ tiện lợi, nhanh chóng đến các thôn, làng vùng sâu, vùng xa, vùng biên giới đã góp phần an tâm cho nhân dân" – Giám đốc Điện lực Chư Prông chia sẻ.