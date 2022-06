Không gian hoài niệm tinh tế, mê hoặc của Đoàn Quốc

Đoàn Quốc có tên đầy đủ Đoàn Cao Quốc, sinh năm 1996 tại Quảng Ngãi, học Đại học Mỹ thuật TP.HCM. Hoạt động nghệ thuật chuyên nghiệp từ năm 2014. Là thành viên Hội Mỹ thuật TP.HCM; thành viên Internationl Watercolor Society; thành lập và quản lý Vietnam Watercolor Art.

Anh đã nhận được một số giải thưởng như: Giải Nhì tại Giải thưởng mỹ thuật TP.HCM 2022, Giải thưởng Xuất sắc tại Cuộc thi Goddess of Beauty International Watercolour Flowers Exhibition 2022 (Excellence Award in the Goddess of Beauty International Watercolour Flowers Exhibition 2022), Giải A tại Triển lãm sáng tác mới, Bảo tàng Mỹ thuật TP.HCM 2020, Giải A tại trại sáng tác của Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật TP.HCM 2021, Giải A tại Trại sáng tác của Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật TP.HCM 2021. Anh từng đại diện họa sĩ trẻ dưới 30 tuổi của Việt Nam tham gia Festival màu nước Fabriano Ý tại Milan tháng 1/2020.