Nhiều quận, huyện tại TP.HCM đang đẩy mạnh xây dựng các điểm đến du lịch mới, kết nối với các công ty du lịch lữ hành để đưa du khách tham quan, trải nghiệm.



Du lịch TP.HCM: Không đi chợ Bến Thành, phố Tây Bùi Viện thì đi đâu?

Rời xa sự ồn ào, náo nhiệt ở khu vực trung tâm TP.HCM, tour du lịch khám phá TP.Thủ Đức bằng phương tiện vận tải đường thủy thời gian qua tiếp tục nhận được tín hiệu tích cực từ du khách. Đây là một trong những sản phẩm du lịch về vùng ven đầu tiên của TP.HCM sau giai đoạn Covid-19.

Du khách sẽ đi "buýt" sông Sài Gòn, bắt đầu hành trình trải nghiệm vẻ đẹp và câu chuyện lịch sử về Sài Gòn - TP.HCM từ dòng sông. Trên đường đi, du khách sẽ ngắm nhìn những công trình kiến trúc nổi tiếng tiêu biểu, gắn liền với quá trình phát triển của Sài Gòn - TP.HCM như Landmark 81, cầu Sài Gòn, cầu Thủ Thiêm…

Khách tham quan tour Thủ Đức bên dòng sông xanh, di chuyển bằng "buýt" sông khi đến du lịch TP.HCM. Ảnh: Nguyễn Minh

Đến bến Linh Đông, khách lên xe di chuyển đến chùa Bửu Long, Công viên Lịch sử Văn hóa Dân tộc, đoàn tham quan và viếng Đền tưởng niệm các Vua Hùng, tham quan Bảo tàng Áo Dài - nơi tôn vinh chiếc áo dài truyền thống, quốc phục của Việt Nam.

Đại diện một số công ty du lịch lữ hành khai thác tour khám phá TP.Thủ Đức cho biết lượng khách đặt tour này khá tốt và lên đường tham quan sôi nổi vào cuối tuần.

Mới đây, quận Tân Phú đưa vào khai thác tour "Tân Phú - Đi là nhớ" với các điểm tham quan Di tích địa đạo Phú Thọ Hòa, đình Tân Thới, chùa Pháp Vân với nhiều kỷ lục quốc gia, một số món ăn độc đáo, chợ vải hoạt động nhộn nhịp và Bảo tàng Sâm Ngọc Linh. Đây cũng là tour du lịch về các quận huyện mới nhất tại TP.HCM.

Tham gia tdu lịch TP.HCM our quận 8 những ngày này, khách sẽ được trải nghiệm gói bánh ú. Ảnh: H.Phúc

Một số công ty du lịch lữ hành tại TP.HCM đang khai thác tour "Sài Gòn trăm năm hoa trái thương hồ" đến quận 8. Đây là hành trình "mới toanh", du khách có cơ hội trải nghiệm, khám phá nét đẹp văn hoá, tín ngưỡng dân gian, lịch sử Sài Gòn - Chợ Lớn với Chùa Bà Thiên Hậu (Hội Quán Tuệ Thành) và Chùa Ông (Hội quán Nghĩa An).

UBND huyện Củ Chi phát động và tổ chức chương trình "Củ Chi vùng đất bình yên, thân thiện và nghĩa tình". Xuất phát tại Địa đạo Bến Dược, du khách sẽ đến tổ hợp tác xã vườn trái cây Trung An, xã Trung An (bằng phương tiện canô). Đoàn có thể tham gia chạy xe đạp hoặc đi xe ngựa quanh khu vực vườn trái cây Trung An, thưởng thức các loại trái cây (măng cụt, chôm chôm).

Thêm điểm đến, vui chơi, du lịch TP.HCM

Nói về tour "Tân Phú - Đi là nhớ", ông Nguyễn Công Chánh - Phó Chủ tịch UBND quận Tân Phú, cho biết quận đã cùng các chuyên gia du lịch, doanh nghiệp lữ hành nghiên cứu xây dựng một hành trình tour về quận Tân Phú, nhằm truyền cảm hứng du lịch và khám phá điểm đến TP.HCM tới du khách trong nước và quốc tế.

Quận Tân Phú mong muốn tour thiết kế thử nghiệm này sẽ là một hành trình trải nghiệm thú vị, tham quan tìm hiểu về Tân Phú dành cho du khách trong và ngoài nước, trước tiên là dành cho người dân TP.HCM.

Cảnh trên bến dưới thuyền tại bến Bình Đông, quận 8. Ảnh: H.Phúc

Phó Chủ tịch UBND huyện Củ Chi Lê Đình Đức cho biết một trong những mục tiêu trọng tâm của huyện Củ Chi năm 2022 là khôi phục phát triển ngành du lịch. Huyện sẽ tập trung phát triển loại hình du lịch nông nghiệp nhằm kéo dài chuỗi sản xuất, gia tăng giá trị sản phẩm nông nghiệp, tạo thêm việc làm cho lao động nông thôn, nâng cao thu nhập từ hoạt động du lịch cho người dân, qua đó góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của huyện.

Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Phan Thị Thắng cho rằng, từ trước đến nay, du khách và người dân TP.HCM đã quen với những điểm đến ở khu vực trung tâm. Thông thường, khi đi làm việc, kết nối với các địa phương, TP cũng mời du khách đến tham quan và khám phá TP.

Theo bà Thắng, để có những sản phẩm du lịch mới, hấp dẫn, ngành du lịch TP đã nỗ lực xây dựng những sản phẩm độc đáo, khác biệt, trong tiềm ẩn của mỗi quận, huyện.

"Khởi đầu, các quận huyện sẽ giới thiệu những điểm đến mới, hấp dẫn để doanh nghiệp du lịch đưa vào khai thác, đón khách. Đây là những tour ngắn ngày, thay đổi liên tục; để du khách tới TP không chỉ có những khu vực trung tâm mà thêm nhiều loại hình mới, trải nghiệm mới", bà Phan Thị Thắng nói.