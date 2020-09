Không khí lạnh kết hợp hoàn lưu bão số 5, Bắc Bộ nguy cơ mưa to

Do ảnh hưởng của hoàn lưu sau bão số 5 kết hợp với không khí lạnh nên ở Bắc Trung Bộ, khu vực Đông Bắc và đồng bằng Bắc Bộ có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to.

Theo nhận định của Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn Quốc gia, trong đêm nay và ngày mai (19/9), do ảnh hưởng của hoàn lưu sau bão số 5 kết hợp với không khí lạnh nên ở Bắc Trung Bộ, khu vực Đông Bắc và đồng bằng Bắc Bộ có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và rải rác có dông với lượng mưa phổ biến 50-150mm; từ đêm mai mưa giảm dần. Khoảng từ đêm 22-23/9, do ảnh hưởng của rãnh áp thấp bị nén bởi áp cao lục địa ở phía Bắc kết hợp với hội tụ gió trên mực 1500m nên Bắc Bộ và Thanh Hóa có mưa dông, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Không khí lạnh kết hợp với hoàn lưu bão số 5 có thể gây mưa trên diện rộng ở Bắc Bộ. Ảnh minh họa. Cụ thể, ngày 19-20/9, khu khu vực Đông Bắc và đồng bằng Bắc Bộ có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to. Ngày 21-22/9 Có mưa rào vài nơi, riêng ngày 21/9 ở khu vực Đông Bắc Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác. Từ đêm 22-23 Có mưa dông nhiều nơi, cục bộ có mưa vừa, mưa to, từ ngày 24/9 mưa giảm; từ ngày 23/9 trời chuyển mát. Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn Quốc gia cũng dự báo nguy cơ cao xảy ra lũ quét và sạt lở đất ở nhiều tỉnh miền núi khu vực Bắc Bộ, đặc biệt là các tỉnh: Hòa Bình, Sơn La, Lào Cai, Yên Bái, Hà Giang, Cao Bằng. Nguy cơ ngập úng cục bộ tại các vùng trũng, thấp ven sông, các khu đô thị, các tỉnh và thành phố như: Hà Nội, Nam Định, Ninh Bình, Thái Bình. Hàng nghìn nhà dân ở Thừa Thiên - Huế bị tốc mái do bão số 5. Ảnh: Trần Hòe. Trong khi đó, theo thống kê ban đầu của các tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế, bão số 5 đã làm 01 người chết, 01 người mất tích, 31 người bị thương, 2.447 nhà bị tốc mái, nhiều cây xanh bị gãy đổ. Trong đó, tỉnh Thừa Thiên - Huế có 01 người do cây đổ tại xã Phong Thu, huyện Phong Điền; 23 người bị thương; 1.664 nhà bị tốc mái. Tỉnh Quảng Bình có 06 người bị thương trong khi chằng chống nhà cửa, chặt cây bị trượt ngã; 05 ngầm tràn tại các xã (Trọng Hóa, Dân Hóa, huyện Minh Hóa và xã Thượng Trạch huyện Bố Trạch) nước dâng cao gây tắc cục bộ. Tỉnh Quảng Trị có 1 người mất tích do bị nước cuốn khi đi qua ngầm tràn; 1 người bị thương; 280 nhà bị tốc mái.