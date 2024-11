Đến trưa ngày 26/11, Thừa Thiên Huế tiếp tục xảy ra mưa rất lớn ở thượng nguồn các sông, khiến lưu lượng nước đổ về các hồ chứa thủy điện, thủy lợi tăng nhanh. Trong khi đó, các hồ thủy điện, thủy lợi đã đạt mực nước dâng bình thường nên phải thực hiện chế độ vận hành lưu lượng nước về hạ du bằng lưu lượng nước đến hồ.

Đường Trần Hữu Dực, TP.Huế bị ngập nặng trở lại từ trưa 26/11 sau thời gian ngắn nước rút. Ảnh: Trần Hòe.

Mực nước tại hồ thủy điện Hương Điền lúc 11h ngày 26/11 là +58m, lưu lượng nước về hồ 2.037m3/s, lưu lượng nước về hạ du 2.037m3/s. Tại hồ thủy điện Bình Điền mực hồ nước đạt +85m, lưu lượng nước đến hồ 1.248m3/s, lưu lượng nước về hạ du 1.248m3/s.

Tại hồ thủy lợi Tả Trạch, mực nước hồ đạt +45,20m, lưu lượng nước đến hồ 925m3/s, lưu lượng nước về hạ du 875m3/s.

Nước từ thượng nguồn đổ về lưu lượng lớn đã khiến nước các sông dâng cao trở lại. Mực nước trên sông Bồ tại trạm Phú Ốc lúc 11h ngày 26/11 +3,98m, dưới báo động 3 là 0,52m, mực nước trên sông Hương tại trạm Kim Long +2,80m, dưới báo động 3 là 0,70m.

Nước sông An Cựu dâng cao trở lại từ trưa 26/11 khiến nhiều đoạn đường hai bên bờ sông bị tái ngập. Ảnh: Trần Hòe.

Nước sông dâng cao đã khiến nhiều khu vực ở Thừa Thiên Huế đã bị ngập lũ trở lại sau thời gian ngắn nước lũ rút. Tại TP.Huế, các tuyến đường như Trần Hữu Dực, Lê Hồng Sơn, Lê Quang Đạo, Hải Triều, Hà Huy Tập, Tố Hữu, Dương Văn An, Nguyễn Lộ Trạch, Nguyễn Chí Thanh, Bạch Đằng, Huỳnh Thúc Kháng, Đào Duy Anh... nhiều đoạn đã bị tái ngập, khiến các phương tiện giao thông di chuyển khó khăn, nhiều phương tiện bị chết máy sau khi đi vào đoạn đường ngập lũ.

Theo tin từ Đài Khí tượng thủy văn tỉnh Thừa Thiên Huế, trong 24 giờ qua, trên địa bàn tỉnh có mưa to, mưa rất to, lượng mưa phổ biến 70-160mm, một số nơi trên 200mm. Dự báo, từ sáng 26 đến ngày 28/11 ở tỉnh sẽ tiếp tục có mưa to, mưa rất to, có nơi mưa đặc biệt to, tổng lượng mưa phổ biến 100-250mm, có nơi trên 350mm.

Mưa lớn gây sạt lở nghiêm trọng trên cao tốc La Sơn- Túy Loan đoạn qua huyện Nam Đông, tỉnh Thừa Thiên Huế. Ảnh: CTV.

Dự báo tác động của mưa lớn có khả năng gây ra lũ lụt, lũ quét, sạt lở, trượt lở đất đá ở vùng đồi núi và ven các sông suối, sạt lở bờ sông, các bến bãi ven sông.

Ngoài ra, mưa lớn trong khoảng thời gian ngắn (có thể đạt trên 70mm/h và trên 200mm/6h) nguy cơ gây ngập lụt trên diện rộng ở hạ du các sông, ngập úng đô thị trên diện rộng, đặc biệt những nơi thấp trũng và các tuyến đường có hệ thống thoát nước kém.