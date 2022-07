"Không nên trồng cây cảnh lưỡi hổ trong nhà", tại sao có người hiểu lầm như vậy?

Với sự phát triển của thời đại, cây cảnh đang trở thành một phần trong đời sống gia đình. Vì mọi người dù điều kiện kinh tế thế nào thì cũng quan tâm đến môi trường trong nhà.

Cây cảnh vừa bắt mắt, có chức năng trang trí cao, lại có khả năng thanh lọc không khí tự nhiên, cải thiện hàm lượng oxy của không khí trong nhà, giúp con người sống và làm việc thoải mái hơn.

Tất nhiên, bởi vì mỗi người có sở thích và sự lựa chọn khác nhau, các loại hoa và cây cảnh tự nhiên rất khác nhau! Có người thích cây cối xanh tươi, có người thích hoa lá sặc sỡ .... Còn gia đình bạn thích gì?

Còn tôi thích trồng cây cảnh lưỡi hổ ấn tượng, độc đáo, dũng mãnh trong nhà. Tuy nhiên, nhiều người lại cho rằng không nên trồng cây lưỡi hổ trong người. Đó là vì họ có nhiều hiểu lầm về cây cảnh lưới hổ.

Hiểu lầm cây cảnh lưỡi hổ "dữ tợn"

Vì đây các họa tiết vằn vện "như hổ", nguồn gốc cái tên của chúng nên trồng trong nhà sẽ khá "dữ tợn", mang lại điều không yên ấm, an lành.

Thậm chí có người còn cho rằng không nên đặt cây cảnh lưỡi hổ ngoài cửa vì cây dễ dàng hút hết tài lộc, chặn may mắn ngoài cửa, khiến gia đình không được thịnh vượng. Tuy nhiên khi đặt lưỡi hổ ở phòng ngủ hay ban công thì rất tốt.

Thực chất, cây cảnh lưỡi hổ rất hiền lành, dễ sống, dễ chăm sóc. Nhưng cũng không ít người lại hiểu lầm về nó.

Hiểu lầm cây cảnh lưỡi hổ khó sống

Nhiều người nghĩ rằng lưỡi hổ là một loại cây mọng nước, phải rất dễ chăm sóc và chịu hạn rất tốt. Vì vậy, trong quá trình trồng trong chậu sẽ cố tình khống chế nước, lâu ngày đất sẽ khô hạn.

Như mọi người đều biết, nước là nguồn gốc của sự sống, cây cối, động vật và con người đều cần dựa vào nước để tồn tại!

Tưới nước cho cây cảnh lưỡi hổ đầy đủ

Nếu cây cảnh lưỡi hổ không được nuôi dưỡng bằng nước trong thời gian dài, rễ cây không kịp cung cấp lượng nước cần thiết cho thân và lá tồn tại thì tự nhiên rễ, thân và lá sẽ chết dần.

Do đó, nếu bạn trồng cây cảnh lưỡi hổ dù là trồng trong chậu hay ở sân vườn thì đều cần kiểm soát lượng nước hợp lý nhé!

Luôn thực hiện quy tắc đợi đất khô thì tưới nước đẫm, tưới đều đặn và theo định lượng, không để đất bị tích nước và khô quá. Như thế cây lưỡi hổ sẽ ra nhiều nhánh con, càng để lâu càng phát triển!

Hiểu lầm cây cảnh lưỡi hổ càng phơi nắng càng tốt

Ngoài ra, lý do khiến nhiều người cảm thấy lưỡi hổ khó nuôi là vì chúng được nuôi không đúng với nhu cầu của nó.

Ánh sáng đẩy đủ thì lá của cây cảnh lưỡi hổ sẽ rất đẹp

Trên thực tế, cây cảnh này cần môi trường địa lý và điều kiện ánh sáng đúng với yêu cầu của nó. Nếu bạn nuôi lưỡi hổ cần theo tiêu chuẩn “xuân hạ thu đông đủ nắng".

Là một loài thực vật nên lưỡi hổ đương nhiên cần có đủ ánh sáng để có môi trường quang hợp, tổng hợp sắc tố và chất dinh dưỡng, đáp ứng nhu cầu tồn tại và phát triển của cây, đồng thời làm cây cảnh đẹp hơn!

Cường độ ánh sáng có quan hệ mật thiết và tỷ lệ thuận với nhiệt độ của môi trường tự nhiên. Khi nhiệt độ bên ngoài xuống thấp cường độ ánh sáng sẽ yếu đi, đương nhiên lúc này thời gian chiếu sáng cần được kéo dài hợp lý để đảm bảo đáp ứng kịp thời nhu cầu ánh sáng của cây cảnh lưỡi hổ.

Vậy trong quá trình nuôi cây cảnh này, nếu bạn đặt ngoài ban công, mùa hè nắng nóng có cần bê vào nhà không? Điều này không phụ thuộc vào mùa mà phụ thuộc vào nhiệt độ của môi trường tự nhiên.

Là loài cây mọng nước, lưỡi hổ chỉ có thể tắm nắng cả ngày khi nhiệt độ môi trường thấp hơn 30 C. Còn nếu nhiệt độ cao hơn 30 độ C thì lá cây cảnh lưỡi hổ sẽ bị nhiệt độ hun nóng, dẫn đến khô héo, lá bị các đốm dài, lâu dần sẽ khô héo và chết.

Nguyên nhân là độ ẩm trong lá của cây cảnh lưỡi hổ tương đối cao, do đó, khi nhiệt độ quá nóng thì lá sẽ bị "ủ chín" trong hơi nước của chính nó.



Tách cây và thay đất cho cây cảnh lưỡi hổ 2-3 năm/lần

Còn nếu nhiệt độ xuống gần 0 độ C thì lá cây cảnh này lại dễ bị đông lạnh thành đá do lá có quá nhiều nước. Nếu nhiệt độ ở nơi bạn trồng xuống dưới 15 độ C thì tốc độ sinh trưởng của cây cảnh lưỡi hổ sẽ chậm lại.

Như vậy, nhiệt độ môi trường thích hợp nhất cho sự phát triển và sinh sản của cây cảnh lưỡi hổ là từ 22 đến 28℃.

Như vậy, tuy rằng lưỡi hổ được gọi là "cây lười biếng" không cần phải chăm sóc nhiều nhưng không có nghĩa là bạn "thả rông" không cần sờ đến.

Nếu bạn muốn đảm bảo sự phát triển khỏe mạnh và mạnh mẽ của lưỡi hổ thì cần phải tạo cho chúng môi trường sống phù hợp.

Cây cảnh lưỡi hổ có tác dụng thanh lọc không khí tốt

2 điều kiện cần để lưỡi hổ phát triển mạnh mẽ

- Trồng trên mặt đất hoặc sử dụng các chậu càng lớn càng tốt để trồng cây cảnh lưỡi hổ ở ngoài trời, chia cây và thay đất hai hoặc ba năm một lần;

- Khí hậu phát triển lý tưởng là luôn ấm áp như mùa xuân trong tất cả các mùa.

(Theo Sina)