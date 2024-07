Không quân Ukraine hứng thiệt hại 'đắt giá nhất'

Hình ảnh sân bay Migorod của Ukraine đang bị nhắm mục tiêu. Ảnh từ video của Bộ Quốc phòng Nga.

Bộ Quốc phòng Nga cho biết trong cuộc họp giao ban thường kỳ hôm thứ Ba 2/7 rằng quân đội Nga đã phá hủy 9 máy bay chiến đấu do Không quân Ukraine vận hành trong 24 giờ qua.



Trước đó họ đã công bố đoạn phim cho thấy một cuộc không kích vào sân bay Mirgorod của Ukraine ở Vùng Poltava. Bộ này cho biết tổng cộng 7 máy bay chiến đấu Sukhoi Su-27 đã bị phá hủy hoặc hư hỏng trong cuộc tấn công bằng tên lửa Iskander-M.

Các video cho thấy, tên lửa chiến thuật Iskander-M mang bom chùm dường như được sử dụng trong cuộc tấn công, dựa trên nhiều vụ nổ đồng thời trên mặt đất.

Sân bay Mirgorod ở vùng Poltava của Ukraine. Vị trí ở miền trung Ukraine tương đối xa tiền tuyến nhưng lại nằm trong tầm bắn ước tính 400 km của tên lửa đạn đạo Iskander.

Một bản cập nhật sau đó cho biết một chiếc Su-27 khác và một chiếc MiG-29 đã bị lực lượng phòng không Nga bắn hạ. Báo cáo cho biết, họ cũng đánh chặn 6 tên lửa hành trình Storm Shadow do Anh cung cấp, một quả bom lượn AASM Hammer do Pháp sản xuất, một tên lửa HIMARS và 81 máy bay không người lái, bao gồm cả máy bay không người lái Bayraktar TB2 do Thổ Nhĩ Kỳ sản xuất.

Nhà quan sát quân sự của Forbes, David Axe, đã gọi cuộc tấn công Mirgorod là "một trong những ngày đắt giá nhất đối với lực lượng không quân Ukraine vốn đã bị tàn phá" kể từ khi bắt đầu chiến sự vào tháng 2 năm 2022. Ông nhắc lại một số cuộc tấn công thành công của Nga vào các sân bay Ukraine trong những tháng gần đây.

Kiev đã yêu cầu các nhà tài trợ nước ngoài cung cấp máy bay phản lực F-16 do Mỹ sản xuất khi nước này tiếp tục mất máy bay quân sự do Liên Xô sản xuất.

Chính phủ Ukraine tuyên bố rằng F-16 có thể lật ngược tình thế trên chiến trường, nơi mà Nga gần như không bị thách thức xét về ưu thế trên không vào thời điểm hiện tại. Theo các quan chức phương Tây, F-16 cũng có thể được sử dụng để tấn công các mục tiêu sâu bên trong nước Nga.

Quân đội Ukraine dự kiến có tới 60 máy bay chiến đấu F-16 sẽ được một số nước châu Âu cung cấp. Nhưng theo truyền thông phương Tây, năng lực đào tạo phi công Ukraine hạn chế đã làm suy yếu nỗ lực này.

Moscow đã cảnh báo rằng việc Mỹ và các đồng minh tiếp tục vũ trang cho Ukraine không thể thay đổi kết quả của cuộc xung đột mà có thể kéo các quốc gia phương Tây vào cuộc đối đầu trực tiếp với Nga.