"Khủng long" Thanh Thúy chơi xuất sắc tại Nhật Bản, HLV Kim Huệ nói gì?

Theo một số nguồn tin, Sở TDTT Long An và đội bóng VTV Bình Điền Long An xác định 2022 là một năm vô cùng quan trọng với nhiều giải đấu lớn nối tiếp nhau như SEA Games 31, giải bóng chuyền VĐQG 2022, ASIAD và sau đó là Đại hội TDTT. Vì lẽ đó, VTV Bình Điền Long An rất cần sự phục vụ của cầu thủ quan trọng nhất là Thanh Thúy, vậy nên họ đã quyết định triệu tập tay đập cao 1m93 này trở lại CLB vào khoảng 4/2022, thay vì tiếp tục để có thi đấu cho PFU Blue Cats.

Hiện tại, Thanh Thúy đang trải qua kỳ nghỉ Đông tại Nhật Bản, cô và các đồng đội tại PFU Blue Cats sẽ trở lại thi đấu từ ngày 15/1 và kết thúc muộn nhất vào ngày 27/3, nếu có thể tiến sâu hơn nữa Thanh Thúy sẽ trở về Việt Nam sau ngày 16/4. Cộng thêm thời gian cách ly, Thanh Thúy chỉ có rất ít thời gian chuẩn bị trước khi bước vào hành trình giành HCB SEA Games 31.