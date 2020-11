Siêu phẩm Hàn Quốc "Kiếm khách" có sao hot từng là rapper thủ vai chính

Jang Hyuk (vai Tae-yul)

Jang Hyuk gia nhập làng giải trí Hàn Quốc vào năm 21 tuổi với vai trò là diễn viên và rapper. Tham gia nhiều phim truyền hình, góp mặt trong những video ca nhạc nổi tiếng, nhưng mãi đến năm 2001, cái tên Jang Hyuk mới được khán giả biết đến rộng rãi qua vai chính Kim Kyung Soo sánh vai cùng nữ diễn viên Shin Min Ah trong "Volcano High" (Trường học Hỏa Sơn).

Sau thành công của bộ phim này, tên tuổi của Jang Hyuk lên như diều gặp gió. Không dừng lại ở những tác phẩm trong nước, anh còn vươn xa ra quốc tế và đáng kể nhất là những giải thưởng danh giá như KBS Drama Awards 2010 cho vai diễn Lee Dae Gil trong phim cổ trang "Chuno" (Săn nô lệ), đề cử giải thưởng Baeksang 2018 hạng mục nam diễn viên chính xuất sắc nhất phim "Money Flower" (Hoa tiền)...

Trong "Kiếm khách", Tae-yul do Jang Hyuk thủ vai tưởng chừng có thể sống yên bình đến cuối đời thì đột nhiên cô con gái Tae-ok bị bắt làm cống phẩm cho nhà Thanh. Là một người cha yêu thương con vô bờ, Tae-yul đã không ngần ngại tái xuất và cứu con gái.

Với tài năng vốn có kết hợp cùng kinh nghiệm lâu năm trong nghề và đã là một người cha ngoài đời, Jang Hyuk đã thể hiện thành công xuất sắc vai diễn Tae-yul. Một người cha luôn muốn mang đến những điều tốt nhất dành cho con gái và sẵn sàng từ bỏ mọi thứ kể cả hy sinh thân mình để bảo vệ con.

Joe Taslim (vai Kurutai)

Xuất thân là một vận động viên và nhà vô địch Judo, nam diễn viên người Indo dần tìm thấy mình có niềm đam mê với diễn xuất và từ đó con đường sự nghiệp của anh bắt đầu sang trang. Với lợi thế có được là kỹ năng võ thuật đỉnh cao, Joe Taslim đã góp mặt trong các tác phẩm bom tấn, điển hình có "The Raid: Redemption" (Đột kích: Chuộc tội - 2011), "Taka và Fast & Furrious 6" (Quá nhanh quá nguy hiểm 6 - 2013) trong vai Jah.

Là diễn viên ngoại quốc duy nhất trong "Kiếm khách", anh đã để lại dấu ấn trong lòng đoàn làm phim và khán giả bởi lối diễn của mình. Vai diễn Kurutai không chỉ đòi hỏi người có võ công cao cường mà còn có khí chất của một kẻ đứng đầu và Joe Taslim đã làm được điều đó. Mỗi ánh mắt, cử chỉ của anh đều toát lên sự lạnh lùng, sắc đá và uy quyền khiến người khác sợ hãi.



Kim Hyun Soo (vai Tae-ok)



Kim Hyun Soo bén duyên với phim ảnh từ khi còn rất trẻ, tham gia nhiều tác phẩm phim truyền hình lẫn điện ảnh. Đến nay, cô gái đôi mươi này đã có cả “kho tàng” vai diễn cho riêng mình, trong số đó nổi bật nhất là vai diễn mợ chảnh Chun Song Yi lúc trẻ trong "Man from the stars" (Vì sao đưa anh tới - 2013) và vai diễn Soo Ah lúc trẻ trong "Be with you" (Và em sẽ đến - 2018).

Nhỏ tuổi nhất trong dàn diễn viên nhưng không vì thế mà Kim Hyun Soo bị lép vế. Cô nàng đã chứng minh rằng mình “nhỏ nhưng có võ”. Sở hữu vẻ ngoài xinh xắn, nhẹ nhàng kết hợp cùng tài năng thiên bẩm, vai diễn Tae-ok không quá thử thách với cô.

Lee Min Hyuk (vai Tae-yul lúc trẻ)

Lee Min Hyuk là cái tên không còn quá xa lạ với các khán giả trẻ yêu âm nhạc, đặc biệt là K-POP. Là thành viên nổi bật trong nhóm nhạc thần tượng BTOB, anh nhanh chóng lọt vào mắt xanh của các đạo diễn, nhà sản xuất. Vượt qua nhiều ứng cứ viên sáng giá, Min Hyuk giành được vai diễn Tae-yul trong "Kiếm khách". Cứ nghĩ một ca sĩ thần tượng âm nhạc bẻ lái sang điện ảnh sẽ khó có thể hoàn thành vai diễn trọn vẹn. Nhưng với nỗ lực không ngừng của anh, nhân vật Tae-yul lúc trẻ đã được Min Hyuk lột tả được bản lĩnh, khí phách và tâm hồn của nhân vật.