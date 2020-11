Lan Ngọc trấn an fan bớt lo lắng sau khi tiết lộ bị ung thư cổ tử cung

Đại diện Ninh Dương Lan Ngọc cho biết nữ diễn viên từng giấu đồng nghiệp tình hình bệnh tật để ghi hình show "Chạy đi chờ chi"

Tối 4/11, chương trình "Chị em chúng mình" đã lên sóng tập cuối. Trong tập cuối, Hari Won đã chia sẻ đầy cảm xúc về căn bệnh ung thư cổ tử cung. Tuy nhiên, nhân vật khiến công chúng bất ngờ hơn cả chính là Ninh Dương Lan Ngọc khi cô tiết lộ thông tin động trời rằng bản thân mình cũng từng mắc phải căn bệnh ung thư cổ tử cung giống bà xã Trấn Thành.



Tối 5/11, nữ diễn viên tham dự sự kiện với sức khỏe hoàn toàn bình thường.

Lan Ngọc đã nghẹn ngào tiết lộ: "Bản thân Ngọc cũng bị nhưng tôi may mắn hơn vì mới bước vào giai đoạn đầu. Chuyện này xảy ra cũng do sự ỷ y từ chính bản thân mình. Khi biết thông tin mình bị bệnh, tôi hoang mang lắm. Bác sĩ từng nói rằng, nếu chỉ chậm một ngày nữa thôi, tôi sẽ phải cắt bỏ buồng trứng".

Ninh Dương Lan Ngọc tiết lộ việc từng phát hiện bị ung thư cổ tử cung.

Hương Giang nghẹn ngào an ủi nữ diễn viên: "Em ước hai chị sẽ khỏe mạnh, sẽ may mắn vì dù gì em cũng không có cơ hội nào cả nhưng mà hai chị thì có. Cho nên em mong cơ hội may mắn đó sẽ đến với cả Hari Won và Lan Ngọc".

Sau khi bị bệnh, Ninh Dương Lan Ngọc nhiều lần phải nhập viện. Từ đó, cô thay đổi thói quen sinh hoạt vì trước đây thường hay nhịn ăn. Cô thấy khỏe mạnh hơn khi ăn đầy đủ 3 bữa mỗi ngày. Quản lý nữ diễn viên có những chia sẻ thêm về bệnh tình của cô. Người này cho biết, khi sang Singapore chữa trị, Lan Ngọc suy sụp rất nhiều: "Mới mấy ngày trước còn bị bao tử hành hạ khám lên khám xuống, mấy ngày sau thì đến việc phát hiện ra tiền ung thư. Ban đầu cô không tin, chỉ khi cầm kết quả của bác sĩ Lan Ngọc mới trở lại thực tại".

Trước đây, Lan Ngọc từng chia sẻ cô bị loét dạ dày nặng do nhịn ăn và uống nhiều nước ngọt.

Thời điểm ra nước ngoài điều trị, nữ diễn viên đang quay Running Man phiên bản Việt, cũng như vướng những hợp đồng đã ký kết từ trước. Áp lực bệnh tật, áp lực công việc dồn nén khiến Ninh Dương Lan Ngọc như phát điên. Không muốn làm phiền người khác, song sau phẫu thuật, nữ diễn viên phải dời lịch quay, lùi công việc để cơ thể được nghỉ ngơi, hồi sức. Đây cũng là lý do tại sao trong tập 13 Running Man, cô không chơi hết mình, không đùa giỡn được như bình thường.

Quản lý còn tiết lộ thêm: "Rồi 1 tuần sau Lan Ngọc quay tập có chị Tóc Tiên. Nếu bạn hỏi sao Ngọc trong tập này không chơi hết mình, không đùa giỡn, thì giờ bạn có thể biết rằng khi máy quay đang hoạt động thì Lan Ngọc còn đứng được, chứ đạo diễn cắt một cái là cô ấy phải tìm ai đó để bám vào hoặc ngồi bệt xuống.

Ninh Dương Lan Ngọc luôn cố gắng nằm nghỉ khi không phải ghi hình.

Suốt ngày ghi hình đó, vết thương bị động và chảy máu rất nhiều. Lan Ngọc giấu mấy anh em trong đoàn, chỉ nói vừa phẫu thuật bao tử. Được cái mấy anh trai quan tâm cô lắm. BB, Jun, anh Huy, Phát, anh Vinh, anh Thành... đều rất chú ý. Máy vừa ngưng quay là có người dìu, người cõng Lan Ngọc đến địa điểm tiếp theo. Chị Tiên mỗi lần thấy Lan Ngọc đau lo xanh mặt.

Sau khi về nhà, điều Lan Ngọc cảm thấy có lỗi nhất là khiến chị Tiên không thể có 1 tập chơi trọn vẹn. Lan Ngọc rất quý chị Tiên, và cũng biết chị Tiên mê chương trình như thế nào. Nhưng vì cô, chương trình đổi luật chơi nhỏ, 2 người chơi nữ không xuống nước, chỉ có phe con trai tham gia các pha vận động dưới hồ bơi. Mãi đến khi phát sóng tập chị Tiên, mình vẫn thấy Lan Ngọc canh cánh trong lòng.

Lan Ngọc cũng là 1 đứa cứng đầu. Đáng lẽ tập Tiên mình cũng muốn xin cho Lan Ngọc nghỉ. Vết thương mấy bữa do bị động lại chảy máu. Lan Ngọc cần nằm nghỉ trọn vẹn rồi qua Singapore khám lại, an toàn rồi mới nên trở lại công việc.

Trên trang cá nhân, Ninh Dương Lan Ngọc cho hay sức khỏe của cô đã ổn định.

Nhưng Lan Ngọc lại ngại, cô sợ mình bỏ 1 số đã ảnh hưởng chương trình rất nhiều rồi, làm phía êkip khốn đốn 1 tăng rồi. Giờ không cách nào để người khác chịu trách nhiệm vì mình thêm 1 số nữa. Thế là vẫn quyết tham gia cho bằng được".

Trước thông tin trên, khán giả tỏ ra rất lo lắng cho nữ diễn viên, người hâm mộ liên tục gửi tới Lan Ngọc những lời động viên, chúc cô giữ gìn sức khoẻ tốt để vượt qua bệnh tật. Để trấn an mọi người, vào ngày 6/11, Lan Ngọc đã đăng tải hình ảnh mới nhất kèm chia sẻ: "Cả nhà ơi, vấn đề sức khoẻ Ngọc đã ổn, vẫn sẽ tung tăng, cả nhà đừng lo. Câu chuyện đẩy lên quá, Ngọc rất ngại chuyện này. Cảm ơn cả nhà đã lo lắng cho Ngọc. Con bé vẫn vô cùng đáng yêu nhí nhảnh đây ạ".