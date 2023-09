Theo đó, tòa nhà 58B+58C ngõ 117, đường Thái Hà được xây dựng theo GPXD số 170787 và 170935 đứng tên ông Nghiêm Quang Minh và bà Nguyễn Tố Trinh (cùng địa chỉ: tổ 2, cụm Đoàn Kết, phường Nhân Chính, Thanh Xuân, Hà Nội).

Tòa nhà có diện tích mặt bằng khoảng 210m2, tầng 1 bố trí khu vực để xe máy, 1 phòng bảo vệ, 1 phòng căn hộ. Từ tầng lửng đến tầng tum, chủ nhà ngăn chia thành các phòng căn hộ.

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng ghi nhận, một số tồn tại của tòa nhà.

Chiều 14/9, trao đổi với phóng viên Dân Việt, ông Nguyễn Thao Hùng - Chủ tịch UBND phường Trung Liệt (quận Đống Đa, Hà Nội) cho biết, đơn vị vừa kiểm tra công tác PCCC chung cư của ông Nghiêm Quang Minh tại số 58B+58C ngõ 117, đường Thái Hà.

Theo đó, tòa nhà nằm trong ngõ 117 Thái Hà, xe chữa cháy chỉ có thể đỗ ở đầu ngõ trước lối vào tòa nhà (khoảng 100m), không tiếp cận trực tiếp.

Một số khu vực trong tòa nhà chưa được trang bị đèn chiếu sáng sự cố, đèn chỉ dẫn thoát nạn. Tòa nhà chưa được trang bị các dụng cụ phá dỡ, bảo hộ chống khói.

Tòa nhà có 1 lối thoát nạn trực tiếp ra mặt ngõ dân sinh; từ tầng 1 lên tầng tum bố trí 1 cầu thang bộ dạng hở; có lối thoát nạn khẩn cấp ra tum.

Tòa nhà chưa có lối thoát nạn thứ 2 tại các tầng. Cầu thang, lối thoát nạn tại một số tầng có bố trí đồ dùng, vật dụng gây cản trở cầu thang bộ thoát nạn; không phát hiện hàn cắt tại các khu vực; tòa nhà không sử dụng hệ thống gas trung tâm.

Sau khi kiểm tra thực tế, lực lượng chức đề nghị ban quản lý tòa nhà (hiện hình thành tự phát) thường xuyên tổ chức tự kiểm tra an toàn PCCC.

Khi phát hiện các nguy cơ phát sinh về cháy, nổ, phải nhanh chóng báo cáo chính quyền địa phương, các cơ quan chức năng, để được kịp thời hướng dẫn, phối hợp, xử lý theo đúng quy định pháp luật.

Trước đó, bị can Nghiêm Quang Minh (sinh năm 1979 ở phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, Hà Nội đã bị Công an thành phố Hà Nội tạm giam để điều tra trong vụ án Vi phạm quy định về phòng cháy, chữa cháy theo Điều 313 Bộ luật Hình sự.

Cụ thể, chiều tối 13/9, Công an TP Hà Nội đã tiến hành khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam 4 tháng với bị can Nghiêm Quang Minh liên quan đến vụ cháy chung cư mini ở phố Khương Hạ (phường Khương Đình, quận Thanh Xuân).

Thống kê ban đầu cho thấy vụ cháy khiến 56 người tử vong. Nghiêm Quang Minh là chủ chung cư mini tại số 37 ngách 29/70 phố Khương Hạ nêu trên.

Được biết, Nghiêm Quang Minh không chỉ có 1 chung cư mini trên địa bàn Hà Nội. Bị can này sở hữu, điều hành nhiều chung cư mini trên địa bàn quận Thanh Xuân, Đống Đa... Các chung cư mini của bị can Minh đều nằm sâu trong ngõ nhỏ, cao hơn so với các công trình lân cận và không có lối thoát hiểm, có nhiều biểu hiện vi phạm về trật tự xây dựng.