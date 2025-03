Kiểm tra phòng trọ người đàn ông 48 tuổi, phát hiện nhiều súng, đạn

Ngày 17/3, Cơ quan An ninh điều tra thuộc Công an tỉnh Lâm Đồng cho biết, đã phối hợp với Công an xã Trạm Hành (TP. Đà Lạt) tiến hành kiểm tra phòng của người đàn ông 48 tuổi N.V.H (thường trú tại xã Trạm Hành, TP. Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng) và phát hiện nhiều súng, đạn, pháo nổ và linh kiện súng...

Cụ thể, qua kiểm tra phòng trọ của N.V.H, cơ quan công an phát hiện người đàn ông này cất giấu 1 khẩu súng dạng súng nén hơi, 1 bịch đạn chì, 2 khẩu súng ngắn dạng súng Rulo, sáu lỗ ổ đạn xoay, 31 viên đạn, 25 viên dạng pháo bi, 6 viên pháo nổ, 1 hộp nghi là hợp chất thuốc pháo và nhiều linh kiện súng, vật liệu để chế tạo pháo nổ.

Súng cùng nhiều tang vật mà công an thu giữ được khi Kiểm tra phòng trọ người đàn ông 48 tuổi. Ảnh: Công an tỉnh Lâm Đồng.

Làm việc với lực lượng chức năng, ông H khai nhận, có sở thích săn bắn nên lên mạng Internet tìm mua các linh kiện súng, đạn. Sau đó, ông H tự chế tạo ra khẩu súng hơi, cũng như tìm mua các linh kiện để sử dụng khẩu súng ngắn dạng súng Rulo, sáu lỗ ổ đạn xoay bắn được bằng đạn thể thao.

Hơn nữa, ông H còn lên mạng mua lưu huỳnh, hóa chất cùng vật liệu, phụ kiện dùng chế tạo pháo nổ để đốt trong dịp Tết Nguyên đán Ất Tỵ năm 2025.

Ông N.V.H khai nhận đã nhiều lần sử dụng súng hơi và súng Rulo để săn bắn.

Cơ quan công an đang tiếp tục củng cố hồ sơ, xử lý N.V.H theo quy định.