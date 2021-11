Kiểm tra xe chở xoài, phát hiện 24kg ma túy từ Campuchia vào Việt Nam

Ma túy được giấu dưới các giỏ xoài nhập từ Campuchia vào Việt Nam. Ảnh: Công an cung cấp

Ngày 12/11, thông tin từ Đồn biên phòng Bình Hiệp, Bộ đội biên phòng tỉnh Long An cho biết, đơn vị này đã phối hợp với Đoàn đặc nhiệm Biên phòng Miền Nam, lực lượng Hải quan cửa khẩu và Công an thị xã Kiến Tường, tỉnh Long An phát hiện, bắt giữ 2 đối tượng vận chuyển ma túy.

Lực lượng chức năng đang cân số lượng ma túy thu giữ được. Ảnh: Công an cung cấp

Theo đó, khoảng 21hh30 đêm 11/11, trong quá trình tuần tra, kiểm soát, tổ công tác phát hiện xe tải loại 3,5 tấn mang BKS 3D-3295 chở xoài nhập khẩu từ Campuchia sang Việt Nam đang bốc dỡ hàng hóa có biểu hiện nghi vấn.

Lực lượng chức năng đã kiểm tra và phát hiện 30 bịch nylon nghi chứa ma túy được giấu trong các thùng đựng xoài. Tài xế, phụ xe đã bị đưa về trụ sở làm việc ngay sau đó.

Tổng trọng lượng ma túy từ đưa từ Campuchia vào Việt Nam là 24kg. Ảnh: Công an cung cấp

Tại cơ quan chức năng, hai đối tượng tên Sok Na Thy Ta (SN 1984) và Chap Đa Nê (SN 1995, trú tại Kan Đal, Campuchia) thừa nhận toàn bộ 30 bao nylon trên là ma túy đá, có tổng trọng lượng 24kg.