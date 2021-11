2 đối tượng từng là bạn tù rủ nhau buôn bán ma túy lĩnh án tử hình

Ngày 10/11, TAND tỉnh Đắk Lắk đã mở phiên xét xử sơ thẩm vụ án hình sự và tuyên án tử hình 2 bị cáo Nguyễn Thành Dương (40 tuổi, trú tại huyện Hạ Hòa, tỉnh Phú Thọ) và Nguyễn Dương Vũ (29 tuổi, trú tại phường Thành Nhất, TP.Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk).

Các bị cáo tại phiên tòa. Ảnh: Duy Hậu.

Các đối tượng bị truy tố về tội "Mua bán trái phép chất ma túy". Cáo trạng cho biết, cả Dương và Vũ từng có tiền án. Trong đó, Dương từng bị xử phạt 10 năm tù về tội “Tàng trữ, vận chuyển, mua bán trái phép chất ma túy”.

Hai đối tượng này chấp hành án cùng trại giam nên quen biết nhau. Sau khi cả hai ra tù, tháng 3/2021, Vũ liên lạc với Dương để mua 1 kg ma túy đá để về bán lại kiếm lời. Hai bên thỏa thuận mua bán với giá 220 triệu đồng/1kg.

Sau khi nhận được 100 triệu tiền cọc của Vũ, Dương đã đến huyện Nậm Pồ, tỉnh Điện Biên gặp một người lạ và mua 1kg ma túy đá. Sau đó, Dương đón xe khách vào Đắk Lắk để giao ma túy cho Vũ.

Trưa 30/3, khi vừa đến TP.Buôn Ma Thuột, Dương lập tức bị công an thành phố này bắt giữ cùng toàn bộ tang vật. Cùng ngày, Công an TP.Buôn Ma Thuột đã khám xét khẩn cấp chỗ ở của Vũ. Tại đây, công an phát hiện hơn 248 gam ma túy đá.

Tại phiên tòa, 2 bị cáo đã cúi đầu khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình. Căn cứ nhân thân, các tình tiết, diễn biến của vụ án, HĐXX đã tuyên tử hình cả hai bị cáo.