Kiên Giang: Bắt 3 bác sĩ và 1 bảo vệ tại Trung tâm Y tế huyện Gò Quao

Chiều 16/3, thông tin từ Huyện ủy Gò Quao (tỉnh Kiên Giang) cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Kiên Giang đã khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với 3 bác sĩ và 1 bảo vệ tại Trung tâm Y tế huyện Gò Quao.



Trung tâm Y tế huyện Gò Quao, tỉnh Kiên Giang. Ảnh: CTV

Theo đó, chiều 16/3, ông Trần Thanh Việt - Bí thư Huyện ủy huyện Gò Quao, xác nhận với cơ quan báo chí, các bị can bị khởi tố, bắt tạm giam vào ngày 9/3 vừa qua gồm: Bác sĩ Danh Chánh Tuy (Trưởng Khoa Chẩn đoán hình ảnh và Xét nghiệm); bác sĩ Huỳnh Long (Trưởng Khoa Ngoại tổng hợp); bác sĩ Lâm Thị Minh Phụng (bác sĩ điều trị Khoa Chăm sóc sức khỏe sinh sản) và Trần Thanh Phong (nhân viên bảo vệ trung tâm). Thời gian thực hiện tạm giam là 4 tháng, kể từ ngày bị bắt.

Sau khi các bị can bị bắt, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Kiên Giang đã tiến hành khám xét nơi làm việc của các bị can.

Đồng thời, Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy Gò Quao đã ban hành quyết định tạm đình chỉ sinh hoạt Đảng đối với 3 đảng viên là Danh Chánh Tuy, Huỳnh Long, Lâm Thị Minh Phụng.

Trung tâm Y tế huyện Gò Quao thông báo tạm đình chỉ chức vụ, tạm đình chỉ công tác đối với 3 bác sĩ và người lao động bị bắt nói trên.

Theo thông tin ban đầu từ cơ quan điều tra, các bị can trên bị khởi tố do có liên quan đến một vụ án giả mạo trong công tác; trong đó có việc quản lý và sử dụng con dấu tại Trung tâm Y tế huyện Gò Quao.