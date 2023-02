Trinh sát tông xe tóm gọn tên cướp

Ngày 25/2, Công an TP.Phan Rang - Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận, cho biết đã bắt giữ Lê Tuấn Anh (28 tuổi, ngụ ở huyện Thuận Bắc) để làm rõ về hành vi cướp giật tài sản.

Lê Tuấn Anh bị trinh sát tóm gọn sau chưa đầy hai giờ gây án. Ảnh: CÔNG AN TP PHAN RANG - THÁP CHÀM. Nguồn: PLO

Theo công an, khoảng 12 giờ 30 ngày 25/2, Anh vào tiệm vàng ở phường Đông Hải, TP.Phan Rang - Tháp Chàm, hỏi mua lắc vàng. Chủ tiệm đưa ra một chiếc lắc vàng 2,2 lượng cho Anh xem thì nghi phạm này liền giật lấy và lên xe bỏ chạy.



Nhận được tin báo, Công an TP.Phan Rang - Tháp Chàm đã triển khai lực lượng truy xét nghi phạm. Đến khoảng 14 giờ cùng ngày (25/2), Anh đem tài sản cướp được đến bán tại một tiệm vàng trên địa bàn TP.Phan Rang - Tháp Chàm thì bị các trinh sát phát hiện.

Anh lên xe máy bỏ chạy nhưng thiếu tá Mai Văn Vương, trinh sát hình sự, đã dũng cảm tông xe vào nghi phạm và khống chế. "Nghi phạm đã thay đổi quần áo, phương tiện nhưng chúng tôi đã xác định. Đồng chí Vương bị xây xát nhẹ khi khống chế đối tượng" - lãnh đạo Công an TP.Phan Rang - Tháp Chàm cho biết.

Ban đầu, Anh thừa nhận từng thực hiện một vụ cướp tương tự tại tiệm vàng trên đường Thống Nhất, TP.Phan Rang - Tháp Chàm. Anh đã dùng thủ đoạn tương tự để cướp một lắc vàng 1,1 lượng và bán với giá hơn 30 triệu đồng.

Công an TP.Phan Rang - Tháp Chàm tiếp tục đấu tranh, điều tra mở rộng vụ án để xử lý theo quy định.

Bắt Giám đốc trung tâm đăng kiểm ở Hà Nội

Như Dân Việt đã thông tin: Ngày 25/2, thông tin từ Công an TP.Hà Nội, Công an huyện Đông Anh đã bắt Giám đốc Trung tâm đăng kiểm 29-07D (xã Mai Lâm, huyện Đông Anh) cùng 4 người khác liên quan việc nhận tiền để bỏ qua vi phạm khi đăng kiểm xe cơ giới.

Cơ quan công an tống đạt các quyết định tố tụng với những người liên quan ở Trung tâm đăng kiểm 29-07D. Ảnh: CACC

Theo đó, những người bị bắt gồm Giám đốc Trung tâm Lê Thành Chung (SN 1982, trú tại Tiền Phong, Mê Linh, TP.Hà Nội), Hoàng Tuấn Anh (SN 1983, trú tại Phủ Lỗ, Sóc Sơn, Phó giám đốc Trung tâm); các đăng kiểm viên Đào Huy Chung (SN 1977, quận Hai Bà Trưng), Lê Văn Ngọc (SN 1989, trú tại TP.Phủ Lý, Hà Nam), Đỗ Văn Huân (SN 1992, Hải Hậu, Nam Định).

Cơ quan công an cho biết, bước đầu xác định, từ năm 2015 đến 2022, Lê Thành Chung và các đồng phạm thông đồng bỏ qua các lỗi vi phạm về đăng kiểm xe cơ giới (lỗi về đèn, phanh, khí thải) thông thường; bỏ qua lỗi về trọng tải đối với việc hoán cải cẩu để nhận tiền từ khách hàng 100 nghìn đồng đến 200 nghìn đồng với mỗi xe đi đăng kiểm.

Sau khi nhận tiền, số tiền nhận được sẽ chia đều cho 6 đăng kiểm viên tại trung tâm và số tiền các đối tượng nhận hối lộ chia nhau lên đến hàng trăm triệu.

Ở một diễn biến khác, ngày 24/2, Công an quận Hoàng Mai phối hợp với Công an TP.Hà Nội, Bộ Công an đã khám xét khẩn cấp về hành vi "Nhận hối lộ" để bỏ quan lỗi của phương tiện khi đăng kiểm tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 29-10D (phường Hoàng Văn Thụ, Hoàng Mai, TP.Hà Nội).

Nhà chức trách đã thu giữ nhiều máy tính, tài liệu liên quan để tiếp tục đấu tranh, làm rõ vụ việc.

Cô gái hoang báo bị cướp sau khi chơi trò "Rùa Vàng" trên mạng

Ngày 25/2, Công an huyện Tân Phước, tỉnh Tiền Giang đã mời làm việc đối với Nguyễn Thị Ngọc (SN 2001; ngụ huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang) để làm rõ, xử lý hành vi cung cấp thông tin giả, không đúng sự thật đến cơ quan có thẩm quyền.

Clip Công an huyện Tân Phước làm việc đối tượng báo tin giả bị cướp. Nguồn: NLĐO

Trước đó, vào khoảng 16 giờ 30 phút ngày 24/2, Ngọc đến Công an xã Phước Lập, huyện Tân Phước trình báo về việc bị 2 đối tượng chặn xe, dùng dao uy hiếp, cướp tài sản là 23 vòng đeo trọng lượng 13 chỉ vàng 18k, trị giá khoảng 40 triệu đồng.

Qua công tác nghiệp vụ, Công an huyện Tân Phước xác định tin báo bị cướp của Ngọc là giả.

Nguyễn Thị Ngọc tại cơ quan công an. Nguồn: NLĐO

Tại cơ quan công an, Ngọc khai do đầu tư vào tài khoản trên mạng với trò chơi "Rùa Vàng" rồi thua lỗ nên đã bán số vàng trên cho một tiệm vàng ở huyện Châu Thành với số tiền 41 triệu đồng để nạp tiền vào trò chơi, sau đó tự làm bị thương da ở 2 tay rồi đến công an báo thông tin giả bị cướp.



Công an huyện Tân Phước chuyển vụ việc cho Công an xã Phước Lập xử lý theo thẩm quyền.

Bắt nguyên Giám đốc cùng 3 người lập hồ sơ khống rút hơn 34 tỷ đồng của doanh nghiệp

Như Dân Việt đã thông tin: Ngày 25/2, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thừa Thiên Huế cho biết, cơ quan này vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can bắt tạm giam 4 đối tượng về tội tham ô tài sản.

Cơ quan công an thực hiện lệnh khởi tố, bắt tạm giam Lê Hữu Tiến - nguyên Giám đốc Công ty cổ phần Cơ khí và xây dựng công trình 878. Ảnh: B.P

Đó là các đối tượng Lê Hữu Tiến (SN 1959) - nguyên Giám đốc Công ty cổ phần Cơ khí và xây dựng công trình 878, Trần Việt Hùng (1969) - nguyên Phó Giám đốc Công ty cổ phần Cơ khí và xây dựng công trình 87, Trương Văn Huy (SN 1970) - nguyên Trưởng phòng Vật tư thiết bị Công ty cổ phần Cơ khí và xây dựng công trình 878 và Lê Văn Tuấn (SN 1976) - nguyên Kế toán trưởng Công ty cổ phần Cơ khí và xây dựng công trình 878.

Các đối tượng đã có hành vi lập khống hồ sơ để rút hơn 34 tỷ đồng của Công ty cổ phần Cơ khí và xây dựng công trình 878, thuộc Tổng Công ty Công trình đường sắt. Ảnh: B.P

Trong khoảng thời gian từ năm 2016 đến năm 2018, các đối tượng trên đã có hành vi lập khống hồ sơ, hợp thức chứng từ kế toán để rút hơn 34 tỷ đồng của Công ty cổ phần cơ khí và xây dựng công trình 878 (đóng tại 31 Lý Đạo Hành, phường Phú Bài, TP.Huế), thuộc Tổng Công ty Công trình đường sắt.

Cơ quan công an thực hiện lệnh khám xét. Ảnh: B.P

4 đối tượng trên bị khởi tố, bắt tạm giam về tội tham ô tài sản theo quy định tại khoản 4 Điều 353 Bộ luật Hình sự.

Công an TP.HCM khám xét nhà riêng của nhà báo Đặng Thị Hàn Ni

Như Dân Việt đã thông tin: Công an TP.HCM đã khám xét nhà riêng của nhà báo Đặng Thị Hàn Ni tại địa chỉ số 7 đường số 14, khu nhà Nam Phú, phường Tân Thuận Đông (quận 7, TP.HCM).

Công an TP.HCM xuất hiện trước nhà riêng của nhà báo Đặng Thị Hàn Ni cùng 2 xe công vụ địa chỉ số 7 đường số 14, khu nhà Nam Phú, phường Tân Thuận Đông (quận 7, TP.HCM). Ảnh: Minh Hòa

Ghi nhận của phóng viên Dân Việt đến hơn 9h, Công an TP.HCM hoàn tất việc khám xét nhà riêng của nhà báo Đặng Thị Hàn Ni. Ảnh: Chinh Hoàng

Ghi nhận của phóng viên Dân Việt đến hơn 9h sáng 25/2, Công an TP.HCM hoàn tất việc khám xét nhà riêng của nhà báo Đặng Thị Hàn Ni. Trước đó, khoảng 7h sáng 25/2, Công an TP.HCM xuất hiện tại nơi này.

Theo quan sát, có 2 xe công vụ đậu trước cổng nhà của nhà báo Hàn Ni cùng với nhiều chiến sĩ cảnh sát. Công tác an ninh bên ngoài ngôi nhà được đảm bảo thắt chặt.

Trước đó, như Dân Việt đã đưa tin, tối 24/2, Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM đã khởi tố, thi hành lệnh bắt tạm giam đối với nhà báo Đặng Thị Hàn Ni. Bà Hàn Ni bị bắt tạm giam để điều tra về tội "Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân".

Cũng trong tối 24/2, Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM đã khởi tố, thi hành lệnh bắt tạm giam tiến sĩ luật Đặng Anh Quân (giảng viên Trường Đại học Luật TP.HCM).

Được biết, ông Quân và bà Hàn Ni đều có liên quan đến CEO Nguyễn Phương Hằng. Trong đó, ông Quân được cơ quan điều tra xác định là đồng phạm của CEO Nguyễn Phương Hằng.

Vừa bị bắt, TS Đặng Anh Quân bị Trường ĐH Luật lập tổ công tác xem xét hành vi

Như Dân Việt đã thông tin: Ngày 25/2, PGS Trần Hoàng Hải, Quyền Hiệu trưởng Trường ĐH Luật TP.HCM cho biết, ông đã chỉ đạo lập tổ công tác xem xét hành vi của TS Đặng Anh Quân, giảng viên nhà trường (người vừa bị Công an TP.HCM khởi tố và bắt tạm giam tối 24/2).

Ông Đặng Anh Quân tại một buổi livestream của bà Nguyễn Phương Hằng. Ảnh: Chụp màn hình

Theo ông Hải, TS Đặng Anh Quân là một giảng viên trong tập thể nhà trường, có sai phạm đến đâu thì sẽ xử lý đến đó. Nhà trường cũng không làm căng thẳng, chỉ xem xét đúng người, đúng tội, đúng mức độ.

Được biết, tổ công tác này đã được thành lập khoảng 10 ngày trước đó. Tuy nhiên, đến thời điểm hiện tại, ông Quân đã bị Công an TP.HCM bắt để điều tra (rơi vào thời điểm cuối tuần). Do đó, đầu tuần sau (27/2), nhà trường sẽ họp tổ công tác này. Đồng thời, căn cứ vào điều tra của cơ quan chức năng, nhà trường sẽ có phương án xử lý.



Ngoài ra, lãnh đạo nhà trường cho biết thêm, thời gian qua dư luận xã hội có nhiều thông tin không hay về Trường ĐH Luật liên quan đến TS Đặng Anh Quân.

Dù vậy, quan điểm của trường trong sự việc này là thận trọng, có cơ sở pháp lý mới xử lý và đặc biệt là trường không bao che, sai đến đâu, xử lý đến đó. Đối với công tác giảng dạy của TS Đặng Anh Quân, nhà trường sẽ bố trí giảng viên dạy thay những tiết học có liên quan.

Trường ĐH Luật TP.HCM chỉ đạo lập tổ công tác xem xét mức độ vi phạm của ông Đặng Anh Quân liên quan đến những lùm xùm với bà Nguyễn Phương Hằng. Ảnh: ĐHL

Trước đó, như Dân Việt đã thông tin, Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM đã tống đạt quyết định khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam đối với ông Đặng Anh Quân. Ông Đặng Anh Quân bị khởi tố về tội "Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân".

Ông Đặng Anh Quân là người đã cố vấn pháp lý cho bà Nguyễn Phương Hằng và trực tiếp tham gia nhiều buổi livestream của bà Hằng. Công an TP.HCM xác định, ông Đặng Anh Quân là khách mời, xuất hiện ở 11 buổi livestream của bà Hằng, trong giai đoạn từ tháng 10/2021 đến tháng 3/2022.

Hiện Công an TP.HCM đã thực hiện giám định các lời nói của ông Đặng Anh Quân và những người khác trong các livestream. Đáng nói, có đến 23 trang tài liệu thể hiện phát ngôn của ông Quân có nội dung đưa thông tin xuyên tạc, vu khống, xúc phạm uy tín của tổ chức, danh dự và nhân phẩm của người khác.