Clip hiện trường vụ cháy hội trường Thành ủy TP.Hà Tiên rạng sáng 1/1. Clip: CTV

Theo thông tin ban đầu, khoảng 4h30 rạng sáng nay (1/1), tại số 4 Mạc Thiên Du, phường Bình San đã xảy ra một vụ cháy khiến hội trường Thành ủy TP.Hà Tiên bị thiêu rụi hoàn toàn.



Sau khi vụ cháy xảy ra, lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu hộ cứu nạn (PCCC&CHCN) đã điều nhiều xe chữa cháy tới hiện trường để khống chế vụ cháy. Sau hơn 1 giờ nỗ lực chữa cháy thì đám cháy được khống chế hoàn toàn.

Rất may, vụ cháy không gây thiệt hại về người. Ước tính thiệt hại hàng chục tỷ đồng.

Hiện trường vụ cháy Hội trường Thành ủy TP.Hà Tiên, tỉnh Kiên Giang. Ảnh: CTV

Được biết, Hội trường Thành ủy TP.Hà Tiên vừa được sửa chữa cách đây vài tháng với số tiền đầu tư tương đối lớn.

Theo ghi nhận tại hiện trường, đám cháy đã thiêu rụi toàn bộ trang thiết bị, vật tư tại hội trường. Lực lượng Công an TP.Hà Tiên đang phong tỏa hiện trường.

Bước đầu, công an xác định nguyên nhân dẫn đến vụ cháy là do chập điện. Hiện vụ việc vẫn đang được công an tiếp tục điều tra làm rõ.