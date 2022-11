Theo thông tin, khoảng lúc 17h ngày 27/10 tại cột Mốc 313, khu phố Xà Xía, phường Mỹ Đức, TP.Hà Tiên, tỉnh Kiên Giang, Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Hà Tiên tiếp nhận 67 công dân Việt Nam do có hành vi nhập cảnh và lưu trú bất hợp pháp tại Campuchia từ Đồn Công an cửa khẩu quốc tế Prek Chak, Campuchia. Trong 67 người trên có Huỳnh Phú và Tô Hòa Tài.

Ban chỉ huy đồn Biên phòng cửa khẩu Quốc tế Hà Tiên đọc các quyết định bắt tạm giam 2 đối tượng Huỳnh Phú và Tô Hòa Tài về hành vi xuất nhập cảnh trái phép qua biên giới. Ảnh: Tiến Vinh

Xét thấy vụ việc có dấu hiệu tội phạm, Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Hà Tiên đã tiếp nhận và điều tra làm rõ vụ việc.



Kết quả điều tra, ngày 23/10, đối tượng Huỳnh Phú (SN 1991, nghề nghiệp lao động tự do, cư trú TP.HCM) và Tô Hòa Tài (SN 1993, là lao động tự do, cư trú, TP.HCM, từng có 2 tiền án về tội "Cướp giật tài sản" 1 tiền sự về hành vi "Qua lại biên giới quốc gia mà không làm thủ tục xuất cảnh theo quy định của pháp luật") xuất cảnh trái phép từ Việt Nam sang Campuchia bằng đường mòn tại khu vực biên giới gần cửa khẩu Mỹ Quý Tây, tỉnh Long An để làm việc cho công ty game online do người Trung Quốc làm chủ tại Shihanoukville, vương quốc Campuchia.

Do nhập cảnh và lưu trú bất hợp pháp nên Phú và Tài bị lực lượng chức năng Campuchia bắt giữ. Ngày 27/10 cả hai được lực lượng chức năng Campuchia trao trả về Việt Nam qua đường cửa khẩu quốc tế Hà Tiên.

2 đối tượng Huỳnh Phú và Tô Hòa Tài khai nhận hành vi xuất nhập cảnh trái phép qua biên giới. Ảnh: Tiến Vinh

Kết quả xác minh tại Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Long An xác định: Từ ngày 22/10 đến 23/10 Phú và Tài không xuất cảnh sang Campuchia qua các cửa khẩu thuộc tỉnh Long An và chưa bị xử lý về hành vi xuất, nhập cảnh trái phép.

Trước đó, ngày 26/9, Phú và Tài bị Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Hà Tiên, Bộ đội Biên phòng tỉnh Kiên Giang xử phạt vi phạm hành chính về hành vi: "Qua lại biên giới quốc gia mà không làm thủ tục xuất cảnh theo quy định của pháp luật".

Hiện Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Hà Tiên hoàn chỉnh hồ sơ vụ án đề nghị Viện kiểm sát nhân dân TP.Hà Tiên phê chuẩn các quyết định và chuyển hồ sơ vụ án cho cơ quan An ninh Điều tra, Công an tỉnh Kiên Giang thụ lý theo thẩm quyền.