Kiên trì trồng cây ra loại quả quý vỏ màu da bò, một nông Bình Phước bỏ túi nửa tỷ/năm

Ấp Thanh An có 900 ha cây ăn trái, trong đó nhãn là cây trồng chủ lực. Sau dịch Covid-19, nông dân gặp khó trong tiêu thụ do giá nhãn xuống thấp, trong khi giá vật tư phân bón tăng cao. Đầu mùa giá thu mua nhãn tại vườn từ 14-15 ngàn đồng/kg, nhưng cuối mùa chỉ còn 6-8 ngàn đồng/kg. Do giá không ổn định nên nhiều hộ dân đã chuyển sang trồng sầu riêng và một số cây ăn trái khác. Diện tích không còn nhiều như trước, nhưng nhãn vẫn là cây cho thu nhập ổn định, góp phần giảm nghèo tại địa phương.

Ông Trần Tuấn Dũng, Trưởng ấp Thanh An, xã Thanh Lương, thị xã Bình Long, tỉnh Bình Phước.