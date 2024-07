Nữ diễn viên nổi tiếng Diệp An Đình gần đây đã gặp phải một tình huống không mong muốn tại công viên khi xảy ra xung đột với một người phụ nữ khác, dẫn đến việc cả hai bên đều đâm đơn kiện đối phương. Theo ETtoday, sự việc bắt đầu khi Diệp An Đình cùng mẹ và con trai một tuổi đi dạo trong công viên. Con trai cô bày tỏ sự quan tâm đến hai chú chó Shiba Inu của người phụ nữ nọ và muốn sờ chúng. Tuy nhiên, do lo sợ việc chạm vào chó có thể gây ra phản ứng tấn công, Diệp An Đình đã nhanh chóng bế con trai lên và rời đi.

Kiều nữ "Vườn sao băng" Diệp An Đình xô xát tại công viên

Sự việc trở nên căng thẳng khi người phụ nữ chủ nhân của hai chú chó tiến tới và chỉ trích cách giáo dục của Diệp An Đình. Cô này còn có hành động cào vào tay Diệp An Đình, khiến nữ diễn viên phản xạ đẩy tay người phụ nữ ra. Hành động này sau đó bị người phụ nữ kia gọi là "cái tát" và cô ta lập tức gọi cảnh sát, đồng thời tuyên bố sẽ kiện Diệp An Đình đến cùng. Người phụ nữ này cũng cáo buộc Diệp An Đình đe dọa sẽ đánh hai chú chó của cô ta, điều này đã khiến Diệp An Đình bị tấn công trên mạng xã hội trong suốt ngày hôm qua.

Trả lời phỏng vấn ETtoday, Diệp An Đình cho biết cô đã tới đồn cảnh sát để làm rõ sự việc do bị đối phương tố cáo. Cô cũng nộp đơn tố cáo lại vì bị cào xước. Diệp An Đình phủ nhận việc đe dọa đánh hai chú chó, khẳng định mình là người yêu động vật và hành động của cô chỉ nhằm bảo vệ mẹ và con trai.

Tuy nhiên, sự việc không dừng lại ở đó khi người phụ nữ chủ nhân của hai chú chó đã tung ra một đoạn video phản bác lại lời giải thích của Diệp An Đình. Theo video này, mẹ của Diệp An Đình đã nói với cháu trai rằng không nên đến gần chó vì chúng có thể cắn. Khi nghe điều này, người phụ nữ kia phản ứng lại và hai bên đã xảy ra cãi vã. Người phụ nữ cáo buộc Diệp An Đình đe dọa và hung hãn với hai chú chó, thậm chí còn tát vào má trái của cô ta. Hiện tại, tranh chấp giữa hai bên đang được cơ quan pháp luật giải quyết.

Diệp An Đình, sinh năm 1982, từng nổi tiếng với các vai diễn trong các bộ phim như "Vườn sao băng", "Tạm biệt đom đóm", "Kiss Goodbye". Gần đây, cô ít xuất hiện trong các hoạt động nghệ thuật để tập trung chăm sóc gia đình.