Kim Lý trải qua cuộc tình với 2 "bóng hồng" lột xác như thế nào?

Ở hải ngoại, Kim Lý vẫn là cái tên khá lạ với khán giả Việt Nam. Xuất thân trong một gia đình có truyền thống giáo dục ở Thụy Điển nhưng vì đam mê diễn xuất nên Kim Lý quyết định sang Canada để thực hiện ước mơ điện ảnh.

Chỉ trong một thời gian ngắn, Kim Lý đã có vai diễn đầu tiên trong phim "The Boy who smells like fish" (Chàng trai tanh mùi cá) công chiếu tại Mexico và Mỹ. Sau đó, anh tham gia diễn xuất trong bộ phim khác mang tên "Antiviral" (Chống virus) - từng được ứng cử trong một vài hạng mục tại liên hoan phim Cannes. Ngoài ra, anh còn tham gia các dự án phim lớn của Mỹ, Canada, Nhật Bản...

Kim Lý luôn xuất hiện với hình ảnh đẹp trai, cuốn hút.

Sau nhiều năm làm việc ở nước ngoài, cuối cùng Kim Lý quyết định đến Việt Nam. Với kinh nghiệm và kiến thức tích lũy được ở nhiều nước, Kim Lý tiếp tục chọn sự nghiệp điện ảnh để khẳng định tên tuổi.

Gương mặt đẹp được ví như "tượng tạc", thân hình cơ bắp vạm vỡ và thần thái nam tính, Kim Lý thuộc hàng "của hiếm" của điện ảnh Việt lúc đó. Vai diễn Tùng Hero nghĩa hiệp trong "Hương Ga" hợp tác với Trương Ngọc Ánh được nhận xét là màn chào sân ấn tượng dù đất diễn còn hạn chế nhưng cũng đã mang lại cho anh nhiều danh tiếng.

Từ một nhân vật xa lạ, tên anh có hàng chục nghìn lượt tìm kiếm trên Google và 31.000 lượt theo dõi qua Facebook "chỉ sau một đêm". Cũng trong năm 2014, Trương Ngọc Ánh và Kim Lý cũng công bố dự án phim "I am Wanted" với kinh phí 85 tỷ đồng do cả hai cùng sản xuất với ê-kíp từ Hollywood. Thế nhưng, phim này chưa từng ra rạp và lặn mất tăm như chưa từng được công bố.

Kim Lý và Trương Ngọc Ánh.

Đến phim thứ hai "Vệ sĩ Sài Gòn" (2016), Kim Lý cũng được ưu ái giao vai soái ca bên cạnh "ông hoàng phòng vé" lúc đó là Thái Hòa. Nhiều diễn viên phải qua từ 5 đến 10 phim mới đủ hình thành một sự nghiệp "đáng để bình luận" nhưng Kim Lý là chỉ sau 2 phim đã thu hút sự chú ý của công chúng.

Đó những thứ Kim Lý có trong nghệ thuật mà khán giả biết đến, còn về đời tư Kim Lý có phần được quan tâm nhiều hơn khi gắn bó với Trương Ngọc Ánh và Hồ Ngọc Hà. Với Trương Ngọc Ánh, cô chính là người mang Kim Lý đến với khán giả Việt qua 2 dự án phim đình đám. Thời điểm đó, cả hai gắn bó với nhau như hình với bóng. Dù không lên tiếng rõ ràng về chuyện tình ái nhưng ở những nơi đông người, họ vẫn chú ý bởi những hành động thân mật.

Tuy nhiên, cuối năm 2016, cặp đôi xác nhận đã chia tay, khẳng định mối quan hệ hiện tại chỉ là bạn bè thân thiết. Sau khi "đường ai nấy đi", Kim Lý và Trương Ngọc Ánh vẫn dành cho đối phương sự tôn trọng.

Sau khi chia tay Trương Ngọc Ánh, Kim Lý nên duyên với Hồ Ngọc Hà qua MV ca nhạc "Cả một trời thương nhớ". Từ dự án này, chàng diễn viên Việt kiều lọt vào lưới tình của mỹ nhân gốc Quảng Bình. Họ đi đâu cũng có nhau và Kim Lý ở thời điểm đó còn bị nhiều anti-fan của Hồ Ngọc Hà gọi là "trang sức di động" của nữ ca sĩ.

Kim Lý và Hồ Ngọc Hà.

Tuy nhiên, bỏ lại những đồn thổi Kim Lý - Hồ Ngọc Hà khẳng định tình cảm của họ là chân thành. Hơn 3 năm yêu nhau, họ chứng minh cho khán giả thấy bằng cuộc sống hiện tại. Kim Lý tuy bình lặng trong nghệ thuật nhưng anh lại thành công khi tạo ra được một tổ ấm hạnh phúc.

Trong một lần hiếm hoi nói về mối quan hệ với Hồ Ngọc Hà, Kim Lý cho biết: "Tôi luôn tin rằng mối quan hệ giữa tôi và Hồ Ngọc Hà có cơ hội lớn để tiến tới cái đích lâu dài, vững bền. Tôi sẽ cố gắng hết mình để đạt được kết thúc có hậu với người mình đang yêu".

Gia đình Kim Lý - Hồ Ngọc Hà.

Và hiện tại sau nhiều năm đến Việt Nam, Kim Lý có sự "lột xác" về công việc lẫn đời tư. Anh từ người đàn ông độc thân, chưa có danh tiếng trong mắt khán giả Việt thì giờ anh có mọi thứ. Kim Lý đã được biết đến là diễn viên, người mẫu quảng cáo đắt show. Và trên hết, anh là người cha hạnh phúc khi có 2 con trai gái xinh xắn cùng bạn đời tài sắc là Hồ Ngọc Hà.