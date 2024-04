Theo OSEN đưa tin, vào ngày 17/4, Kim Sae Ron sẽ xuất hiện trong vở kịch "Dongchimi". Đây là công việc diễn xuất đầu tiên của cô sau một thời gian tạm nghỉ vì lái xe trong tình trạng say rượu.



Trước đó, vào ngày 18/5/2022, Kim Sae Ron bị cảnh sát Hàn Quốc bắt giữ sau khi đâm vào rào chắn, cây xanh và máy biến áp khi đang lái xe gần giao lộ Hakdong ở Gangnam-gu, Seoul. Cô đã yêu cầu kiểm tra máu thay vì kiểm tra hơi thở, và nồng độ cồn trong máu của cô là 0,2%, vượt quá mức 0,08% dẫn đến việc bị thu hồi bằng lái xe.

Kim Sae Ron tìm đường trở lại làng giải trí Hàn Quốc

Kim Sae Ron nói: “Lúc đó, tôi đã say và mắc một sai lầm lớn. Do phán đoán và hành động sai lầm, tôi đã gây thiệt hại cho nhiều người, bao gồm các tiểu thương ở các trung tâm mua sắm gần đó, người dân và những người liên quan đến công tác khắc phục. Tôi đáng lẽ phải hành động cẩn thận và có trách nhiệm hơn, nhưng đã không làm được điều đó. Tôi xin lỗi chân thành.

Hiện tại, tôi đang trong quá trình khắc phục thiệt hại do vụ tai nạn gây ra cùng với công ty. Chúng tôi sẽ cố gắng hết sức để giao tiếp và chủ động giải quyết vấn đề cho đến cùng”.

Nữ diễn viên Kim Sae Ron - người từng vướng scandal lái xe khi say xỉn, sẽ trở lại hoạt động nghệ thuật. Ảnh: Chosun.

Trong thời gian tự kiểm điểm bản thân, sự chân thành của nữ diễn viên đã bị đặt dấu hỏi do việc tổ chức tiệc sinh nhật, hoặc vui chơi tại nhiều nơi khác nhau. Mặc dù than thở về khó khăn và nói rằng đang làm việc bán thời gian, nhưng cô cũng vướng vào tranh cãi về việc nói dối để cố tạo ra sự thương hại trong dư luận. Không lâu trước đây, có thông tin cho rằng cô không làm việc bán thời gian tại quán cà phê mà đang dạy diễn xuất cho các diễn viên mới.

Kim Sae Ron trở lại diễn xuất sau khoảng 3 năm kể từ bộ phim truyền hình đặc biệt "Theirs" được phát sóng vào năm 2021. Cô có khoảng 2 năm để suy ngẫm về bản thân sau scandal lái xe say rượu. Trong khi đó, bộ phim "Hounding Dogs" trên Netflix mà Kim Sae-ron tham gia đã được phát sóng, nhưng hầu hết các tập phim có cô xuất hiện đã bị cắt bỏ do hậu quả của vụ việc.

Màn tái xuất trong "Dongchimi" của Kim Sae Ron mô tả cuộc sống của một gia đình năm người. Trong đó có một người cha thẳng tính chỉ quan tâm đến gia đình, một người mẹ luôn cho đi nhiều hơn những gì mình có, và ba đứa con luôn mong muốn được làm tròn chữ hiếu dù thi thoảng vẫn có những xung đột trẻ con.

Đây là một vở kịch về tình thân gia đình đã được biểu diễn trong một thời gian dài kể từ khi công chiếu vào năm 2009. Tác phẩm đã giành được các giải thưởng như: Giải thưởng Văn hóa và Nghệ thuật Sáng tạo Hàn Quốc; Giải thưởng Quốc hội của năm. Vở kịch sẽ được tổ chức từ ngày 3 đến ngày 12/5.

Kim Sae Ron (sinh năm 2000) bắt đầu sự nghiệp diễn xuất từ năm 9 tuổi. Cô nhận giải Rồng Xanh 2014 dành cho Nữ diễn viên mới xuất sắc nhờ vai Sun Do Hee trong Cô bé nhà bên, đồng thời là nữ diễn viên trẻ tuổi nhất lịch sử được đề cử Ảnh hậu Baeksang.

Sau đó, nữ diễn viên được biết đến qua các bộ phim như: Một cuộc sống mới; Người vô danh tính; Con đường tuyết; Thiếu nữ phù thủy quyết chiến; Băng cướp siêu đẳng…

Kim Sae Ron gặp khó khăn trong sự nghiệp từ năm 2022. Cô phải chịu mức phạt 20 triệu won (370 triệu đồng) và bị một số đài truyền hình của Hàn Quốc đưa vào danh sách nghệ sĩ bị cấm sóng từ năm 2023.

Được biết, Kim Sae Ron từng là nghệ sĩ "con cưng" của Gold Medalist - công ty quản lý do Kim Soo Hyun thành lập. Khi vướng bê bối say rượu lái xe vào năm 2022, Kim Sae Ron đã bị Gold Medalist cắt hợp đồng.