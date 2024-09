CLIP: Kinh hoàng 5 ngôi nhà trôi xuống sông trong đêm ở Yên Bái

Sáng 14/9, trao đổi với PV Dân Việt, ông Nguyễn Ngọc Tùng, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND thị trấn Thác Bà (Yên Bình, Yên Bái) cho biết, vào khoảng 12 giờ đêm ngày 13/4 do ảnh hưởng của nước sông Chảy đang dâng cao, chảy xiết đã khiến cả 5 ngôi nhà bị sạt, trôi xuống sông theo đêm.

Clip 5 nhà dân bị sạt, trôi xuống sông Chảy (huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái) trong đêm.

"Trong 5 ngôi nhà bị sạt trôi xuống sông có 2 ngôi nhà người dân đã di tản do ảnh hưởng của lần xả lũ của thủy điện Thác Bà trước đó", ông Tùng nói và cho biết: "Rất may vụ sạt đã không gây thiệt hại về người do chủ nhà chạy kịp, tuy nhiên một số tài sản của 3 nhà mới bị lần này đã không kịp di chuyển nên cũng bị trôi xuống sông".

Hiện trường vụ 5 nhà dân bị sạt, trôi xuống sông Chảy. Ảnh: PV.

Ngay sau đó, vào khoảng 3 giờ sáng nay (14/9) tại tổ 1, thị trấn Yên Bình (huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái) (đoạn km8, đường Đinh Tiên Hoàng) đã xảy ra vụ sạt lở vùi lấp 3 nhà dân.

Hiện trường sạt lở có taluy dương rất cao, với vết sạt dài hơn 100 mét; khoảng 20 nghìn mét khối đất đã tràn xuống, vùi lấp 3 nhà dân.

Rất may, khi nghe có tiếng động lớn, người dân đã hô hoán và tất cả thành viên trong 3 ngôi nhà đã kịp chạy ra an toàn. Tuy nhiên, toàn bộ tài sản đã bị đất vùi lấp.

Vụ sạt lở xảy ra vào khoảng 3 giờ sáng tại tổ dân phố 1 (thị trấn Yên Bình, huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái) đã vùi lấp hoàn toàn 3 căn nhà. Ảnh: PV.

Ngay sau khi vụ việc xảy ra, chính quyền địa phương đã căng dây cảnh báo và cùng với người dân khẩn trương di dời toàn bộ các hộ dân dưới chân điểm sạt, có nguy cơ cao đến nơi an toàn.