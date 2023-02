Kinh ngạc lãi suất “tín dụng đen” cho vay với mức cắt cổ… 1.460%/năm ở tỉnh Bình Phước

Đối tượng Lê Thái Bình Vương cho vay với lãi suất 730%/năm. Cuối tháng 12/2022, Vương đã bị Công an tỉnh Bình Phước bắt giữ. Ảnh: C.A

Cuối tháng 12/2022, trinh sát Công an tỉnh Bình Phước đã phối hợp với lực lượng nghiệp vụ Công an huyện Bù Đăng, bắt quả tang bà Nguyễn Bích Đào (sinh 1980, thường trú thôn 3, xã Bom Bo, huyện Bù Đăng) đang nhận 30 triệu đồng từ ông Nguyễn Tiến Giang, tại một quán cà phê. Đây là số tiền lãi ông Giang phải nộp cho Đào, do khoản tiền ông Giang vay trước đó từ Đào.

Mở rộng điều tra, lực lượng Công an tỉnh Bình Phước đã phanh phui toàn bộ đường dây cho vay nặng lãi "khủng", qua hình thức "tín dụng đen" và cá độ bóng đá.

Những đối tượng trong một số đường dây cho vay "tín dụng đen" đã bị Công an tỉnh Bình Phước bắt giữ. Ảnh: C.A

Ông Nguyễn Tiến Giang kể lại rằng: "Lúc đầu, tôi chỉ vay 20 triệu đồng, lãi suất 40 ngàn đồng/1 triệu đồng/ngày. Họ lấy lãi trước 3 ngày là 2,4 triệu đồng, nên trên thực tế, tôi nhận được chừng hơn 17 triệu đồng. Sau đó, cứ 3 ngày, tôi phải đóng tiền lãi một lần. Tôi đóng được hơn một tháng, chịu không nổi, tôi không thể đóng lãi được nữa, vì không đào đâu ra tiền để đóng lãi. Quá kẹt, tôi xin chị Đào cho thiếu nợ lãi".

Theo Công an tỉnh Bình Phước, với mức lãi cho vay trên, ông Nguyễn Tiến Giang phải trả tiền lãi cho Nguyễn Bích Đào lên đến… 1.460%/năm. Lãi mẹ đẻ lãi con, vay 2 lần, mỗi lần 20 triệu đồng; nhưng từ tháng 7 đến tháng 12/2022, ông Giang đã buộc phải trả cho Đào gần 500 triệu đồng, mà số tiền nợ gốc cộng lãi vẫn còn 570 triệu đồng...

Đối tượng Vũ Thị Kim Tâm cho vay với lãi suất... 182%/năm. Ảnh: C.A

Anh Giang cho biết thêm: "Bà Đào và đồng bọn đã bắt tôi phải ký giấy nợ 570 triệu đồng, giấy nợ do bà Đào viết sẵn. Trong thời điểm đó, họ gây áp lực rất nhiều, gọi điện thoại chửi, rồi hăm dọa và còn đến nhà tôi quậy phá. Do số tiền tăng lên quá nhiều, nên tôi không còn khả năng chi trả và phải cầu cứu cơ quan chức năng".

Trước đó, vào ngày 18/12/2022, Công an tỉnh Bình Phước đã phối hợp Công an thành phố Đồng Xoài bắt quả tang Vũ Thị Kim Tâm (sinh năm 1966, trú khu phố Bình Thiện, phường Tân Thiện, thành phố Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước) đang nhận 3,4 triệu đồng tiền lãi từ người vay tiền. Khám xét nơi ở của Tâm, cơ quan công an thu được một số giấy tờ, sổ sách liên quan đến cho vay lãi nặng.

Đối tượng Hồ Thị Thanh Thúy cho vay với lãi suất 365%/năm. Ảnh: C.A

Theo những giấy tờ, sổ sách, tài liệu thu được, số tiền Tâm cho vay từ năm 2019 đến tháng 12/2022 hơn 4,7 tỷ đồng; cho 30 người vay với 213 lượt vay, lãi suất từ 109-182%/năm. Bước đầu, làm việc với 3 người vay, cơ quan công an đã chứng minh được số tiền Tâm cho vay là hơn 2,1 tỷ đồng, thu lợi bất chính hơn 2,8 tỷ đồng.

Cũng thời điểm này, cơ quan công an tiếp tục bắt quả tang Hồ Thị Thanh Thúy (sinh năm 1971, thường trú thị xã Hương Thủy, tỉnh Thừa Thiên - Huế; tạm trú ấp Cầu 2, xã Đồng Tiến, huyện Đồng Phú, tỉnh Bình Phước) đang nhận hơn 1,6 triệu đồng tiền lãi của người vay trả.

Một số viết tay ghi danh sách người vay tiền. Ảnh: C.A

Các hồ sơ, sổ sách, tài liệu cho vay nặng lãi được cơ quan điều tra thu thập được tại chỗ ở của Vũ Thị Kim Tâm và Hồ Thị Thanh Thúy. Ảnh: C.A

Qua làm việc với Vũ Thị Kim Tâm và Hồ Thị Thanh Thúy, cơ quan công an đã chứng minh được số tiền các đối tượng cho vay hơn 730 triệu đồng, thu lợi bất chính 154 triệu đồng, lãi suất 365%/năm.

Đồng thời, trong tháng 12/2022, Công an tỉnh Bình Phước cũng tạm giữ hình sự đối tượng Lê Thái Bình Vương (biệt danh Bi Ngà, sinh năm 1988, tạm trú khu phố Phú Nghĩa, thị xã Bình Long, tỉnh Bình Phước), vì liên quan đến "tín dụng đen".

Qua theo dõi các hoạt động của đối tượng, bước đầu cơ quan công an xác định được Vương bỏ ra cho số tiền 2,3 tỷ đồng cho 18 người vay với lãi suất từ 109% đến 730%/năm. Cơ quan công an đã làm việc với 4 người vay tiền của Vương và chứng minh được số tiền Vương cho vay là 515 triệu đồng, thu lợi bất chính hơn 700 triệu đồng.

Ngoài ra, tính từ tháng 10/2022 đến nay, Công an tỉnh Bình Phước đã phối hợp công an các tỉnh Thanh Hóa, Đắk Nông, Lâm Đồng, đồng loạt triển khai các lực lượng triệt phá hơn 10 nhóm "tín dụng đen". Khoảng 25 đối tượng đã bị bắt giữ. Hầu hết các đối tượng này đều có hộ khẩu thường trú tại các tỉnh Thanh Hóa và Hải Phòng.

Cơ quan công an xác định các nhóm đối tượng thường cho vay góp với số tiền từ 2 triệu đồng đến 50 triệu đồng, mức lãi suất từ 365%/năm đến 1460%/năm. Tổng số tiền các đối tượng cho vay nặng lãi gần 9,5 tỉ đồng, với 584 người vay và 1.752 lượt vay. Tổng số tiền thu lợi bất chính lên tới hơn 3,2 tỉ đồng.

Cơ quan cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Bình Phước đã ra quyết định khởi tố 8 vụ án, khởi tố 17 bị can về tội "cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự".