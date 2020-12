Kinh tế Bình Định trải qua 1 năm đầy “sóng gió”, hơn 350 doanh nghiệp tạm dừng hoạt động

Cục Thống kê tỉnh Bình Định cho biết, tuy tỉnh này không nằm trong nhóm có nguy cơ cao về dịch bệnh Covid-19, đến nay chưa xuất hiện ca mắc bệnh.

Tuy nhiên, tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh cũng chịu tác động bởi những khó khăn do dịch bệnh gây ra.

Quang cảnh Hội nghị do Cục Thống kê tỉnh Bình Định tổ chức.

"Năm 2020, nhiều khó khăn do tác động của đại dịch Covid-19, số lượng doanh nghiệp quay trở lại thị trường đạt 180 doanh nghiệp, giảm 8,2% so với cùng kỳ, có 74 doanh nghiệp giải thể, tăng 4,2% so với cùng kỳ và 357 doanh nghiệp tạm dừng hoạt động, tăng 37,8% so với cùng kỳ", Cục trưởng Cục Thống kê tỉnh Bình Định Nguyễn Thị Mỹ thông tin.

Bà Nguyễn Thị Mỹ cho biết, tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) năm 2020 ước đạt 49.690,1 tỷ đồng; kim ngạch xuất khẩu của tỉnh Bình Định lần đầu tiên vượt mốc 1 tỷ USD.

Trưởng phòng Thống kê Xã hội (Cục Thống kê tỉnh Bình Định) Nguyễn Thị Phương Liên cho biết, do ảnh hưởng dịch Covid-19, các doanh nghiệp thiếu nguyên, vật liệu đầu vào gây đình trệ hoạt động sản xuất kinh doanh.

Trong khi đó, hàng hóa tồn kho nhiều gây ra tình trạng ứ đọng, giảm chất lượng, tăng chi phí và khó khăn trong việc bảo quản. Doanh thu giảm mạnh vì hàng hóa xuất đi các nước bị hạn chế, gánh nặng lãi suất ngân hàng đến hạn, các khoản thuế, phí, bảo hiểm các loại...

Cục trưởng Cục Thống kê tỉnh Bình Định Nguyễn Thị Mỹ.

"Đứng trước tình hình khó khăn đó, để đảm bảo tình hình hoạt động của doanh nghiệp, một số doanh nghiệp phải chấm dứt hợp đồng lao động hoặc cắt giảm giờ làm của người lao động. Tại tỉnh Bình Định, có khoảng 52 doanh nghiệp đề nghị tạm dừng đóng BHXH tương đương khoảng 5.600 lao động tạm thời phải nghỉ việc hoặc làm việc luân phiên", bà Liên cho hay.

Theo bà Liên, tỉnh Bình Định không nằm trong trung tâm dịch, chỉ bị tác động của đại dịch Covid-19. Nhưng với chủ trương "Chấp nhận tăng trưởng kinh tế chậm, bảo đảm an sinh và sức khỏe cho nhân dân" tỉnh này đã xây dựng kế hoạch và có quyết định về việc thực hiện chi hỗ trợ cho người dân bị ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19.

Tổng số đã chi trả cho 259.542 đối tượng và 467 hộ sản xuất kinh doanh với tổng kinh phí hơn 275 tỷ đồng.

Phóng viên đặt câu hỏi tại Hội nghị về vấn đề khách du lịch đến tham quan tỉnh Bình Định trong đại dịch Covid-19.

Riêng với 52 doanh nghiệp đề nghị tạm dừng đóng BHXH tương đương khoảng 5.600 lao động tạm thời phải nghỉ việc hoặc làm việc luân phiên. Hiện, đã xét 9 doanh nghiệp với 2.840 lao động tạm thời dừng đóng BHXH vào 2 quỹ hưu trí và tử tuất. Số doanh nghiệp còn lại đang xem xét và giải quyết.