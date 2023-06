Những tín hiệu tốt giữa bức tranh chung còn ảm đạm của kinh tế Bình Dương

Kinh tế Bình Dương vẫn còn nhiều khó khăn

Theo Cục Thống kê tỉnh Bình Dương, thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài 5 tháng của Bình Dương ước đạt 885,1 triệu USD; giảm 64,5% so với cùng kỳ. Tổng thu ngân sách nhà nước 5 tháng của Bình Dương ước đạt 28.200 tỷ đồng, giảm 6,2% so với cùng kỳ.

Tình hình xuất nhập khẩu hàng hóa trên địa bàn tỉnh từ đầu năm đến nay có xu hướng giảm dần do thương mại toàn cầu giảm sút.

Sản phẩm gỗ của Bình Dương tiếp tục gặp nhiều khó khăn. Ảnh: Trần Khánh

Nhiều quốc gia phát triển ngày càng quan tâm đến các vấn đề an toàn cho người tiêu dùng, xây dựng và ban hành nhiều tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật mới. Điều này gây ảnh hưởng lớn đến tình hình xuất khẩu của cả nước nói chung và tỉnh Bình Dương nói riêng.

Lũy kế 5 tháng năm 2023, kim ngạch xuất khẩu hàng hoá Bình Dương đạt hơn 12.470 triệu USD; giảm 17,9% so với cùng kỳ.

Kim ngạch xuất khẩu 5 tháng năm 2023 ước đạt hơn 2.188 triệu USD; giảm 21,4% so với cùng kỳ. Thị trường xuất khẩu chủ yếu sản phẩm gỗ là Mỹ giảm 15,8% so với cùng kỳ.

Giữa bức tranh chung còn ảm đạm, kinh tế Bình Dương ghi nhận những điểm sáng tích cực.

Đến cuối tháng 5, ngành hàng dệt may vẫn đang phải đối diện với nhiều khó khăn. Tuy nhiên, nhiều doanh nghiệp nỗ lực cải tiến quy trình hoạt động, hướng đến phát triển bền vững.

Hoạt động sản xuất tại Công ty TNHH Kyungbang Việt Nam (KCN Bàu Bàng). Ảnh: Ngọc Thanh

Các doanh nghiệp tăng sử dụng các ứng dụng trực tuyến, thương mại điện tử để trao đổi, gửi mẫu tới khách hàng. Động thái này giúp tiết kiệm chi phí, vừa tiết kiệm thời gian; khách hàng cũng dễ dàng đánh giá và điều chỉnh mẫu hơn trước.

Trị giá kim ngạch xuất khẩu hàng hóa ngành hàng dệt may 5 tháng đạt hơn 1.202 triệu USD; tăng 1,1% so với cùng kỳ. Xuất khẩu dệt may sang thị trường Mỹ giảm song lại tăng ở những thị trường khác như Hàn Quốc, EU, Nhật Bản; Đài Loan.

Kinh tế Bình Dương kỳ vọng hồi phục

Ngành hàng giày da Bình Dương cũng ghi nhận nỗ lực từng bước vượt qua khó khăn. Các doanh nghiệp đang lựa chọn hình thức tạm nhập tái xuất, thực hiện các công đoạn gia công, đóng gói và xuất trở lại.

Ông Ngô Văn Mít – Cục Trưởng Cục Thống kê Bình Dương cho rằng, đây là sự thích nghi để duy trì hoạt động, tạo việc làm cho công nhân trong giai đoạn khó khăn.

Chỉ số sản xuất công nghiệp Bình Dương 5 tháng năm 2023. Ảnh: Cục Thống kê Bình Dương

Tại phiên họp thường kỳ tháng 5 về tình hình kinh tế- xã hội vừa qua, UBND tỉnh Bình Dương đánh giá, tình hình sản xuất công nghiệp khởi sắc hơn so với tháng trước, đặt thêm nhiều kỳ vọng về sự hồi phục và phát triển.

Theo đó, chỉ số sản xuất công nghiệp tháng 5 ước tăng 2,7% so với tháng trước và tăng 6,9% so với cùng kỳ năm 2022. Lũy kế 5 tháng, chỉ số sản xuất công nghiệp tăng 2,1% so với cùng kỳ năm 2022.

Trong đó, đáng chú ý công nghiệp chế biến, chế tạo tăng 2,2%. Con số này được cho là nền móng của sự phục hồi và phát triển, hoàn thành mục tiêu năm 2023.

Bên cạnh đó, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tăng 14,5% so với cùng kỳ. Chỉ số giá tiêu dùng bình quân 5 tháng tăng 3,1%. Tất cả cho thấy dấu hiệu kinh tế Bình Dương phục hồi và phát triển trở lại.

Ông Võ Văn Minh - Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các ngành, các địa phương xem giải ngân vốn đầu tư công là nhiệm vụ trọng tâm để vừa giải quyết các nút thắt, bức xúc của nhân dân, vừa thúc đẩy tăng trưởng.

Đồng thời, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu đẩy mạnh tái cơ cấu, chuyển đổi mô hình tăng trưởng, góp phần phục hồi và phát triển kinh tế.