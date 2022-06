Chủ tịch TP.HCM Phan Văn Mãi: Kinh tế phục hồi nhưng vẫn "nghẽn" thủ tục hành chính

Trong 6 tháng đầu năm, chỉ số sản xuất công nghiệp ước tăng 3,1% so với cùng kỳ, trong đó 4 ngành công nghiệp trọng yếu ước tăng 7,1% so với cùng kỳ. Tổng kim ngạch xuất khẩu hàng hóa của doanh nghiệp TP.HCM qua cửa khẩu cả nước ước đạt 24,9 tỷ USD, tăng 13,8% so với cùng kỳ.

Tổng kim ngạch nhập khẩu của doanh nghiệp thành phố qua cửa khẩu cả nước ước đạt 34,2 tỷ USD, tăng 13,7% so cùng kỳ. Tổng doanh thu du lịch ước đạt 49.681 tỷ đồng, tăng 29,9% so với cùng kỳ. Tổng thu ngân sách nhà nước ước đạt 238.600 tỷ đồng tỷ đồng, đạt 61,74% dự toán năm, tăng 17,49% so với cùng kỳ.