Kinh tế TP.HCM phục hồi khá nhanh, toàn diện

Ông Đặng Quốc Toàn, Chánh Văn phòng UBND TP.HCM chia sẻ về các chỉ tiêu kinh tế xã hội tại TP trong 2 tháng đầu năm. Ảnh: Quốc Hải

Chiều 7/3, UBND TP.HCM tổ chức họp báo công bố về tình hình kinh tế - xã hội tháng 2/2022, 2 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ tháng 3/2022.

Ông Đặng Quốc Toàn, Chánh Văn phòng UBND TP.HCM, cho biết, kinh tế tháng 2 và 2 tháng đầu năm tại TP phục hồi khá nhanh và toàn diện, các chỉ tiêu phục hồi bằng và gần bằng so với cùng kỳ năm ngoái.

Cụ thể, tổng mức hàng hóa bán lẻ và doanh thu dịch vụ tiêu dùng trong tháng có bước tăng trưởng, ước đạt khoảng hơn 89.000 tỷ đồng, tăng 0,9% so cùng kỳ. Trong đó, tổng mức bán lẻ giảm 3,1% so với tháng trước, ngành lưu trú và ăn uống tăng 18,1% so với tháng trước.

Tổng kim ngạch xuất khẩu hàng hóa của TP trong 2 tháng đầu năm ước đạt 7,38 tỷ USD, tăng 5,9% so với cùng kỳ. Tổng kim ngạch nhập khẩu hàng hóa ước đạt 9,95 tỷ USD, tăng 10% so với cùng kỳ.

Tổng huy động vốn của các tổ chức tín dụng trên địa bàn ước đạt gần 3.170.000 tỷ đồng, tăng 0,5% so với tháng trước. Tổng dư nợ tín dụng của các tổ chức tín dụng trên địa bàn ước đạt hơn 2.900.000 tỷ đồng, tăng 1,0% so với cuối tháng trước.

Tổng thu ngân sách nhà nước ước thực hiện hơn 88.000 tỷ đồng, đạt 22,78% dự toán năm và tăng 14,85% so với cùng kỳ. Trong đó thu nội địa tăng 19,07%, thu từ hoạt động xuất nhập khẩu tăng 1,35%.

Trong tháng 2/2022, có 4.700 doanh nghiệp được cấp phép thành lập mới, tổng số vốn đăng ký là 68.678 tỷ đồng; so với tháng trước giảm 69,70% về số lượng, giảm 27,03% về số vốn; so với cùng kỳ: tăng 21,57% về số lượng, giảm 43,37% về vốn. Có 588 doanh nghiệp hoàn tất thủ tục giải thể, giảm 62,94% so với tháng trước, giảm 15,52% so với cùng kỳ.

Theo ông Toàn, mặc dù kinh tế TP đang dần phục hồi trở lại, tình hình dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn vẫn đang được kiểm soát tốt, nhưng sự xuất hiện và các mức độ ảnh hưởng khác nhau của biến chủng mới (Omicron) cũng phần nào ảnh hưởng.

Đồng thời, giá cả xăng dầu, hàng hóa, nhiên nguyên vật liệu trên thế giới cũng như tại Việt Nam đang có xu hướng tăng lên, gây ảnh hưởng đến hoạt động thương mại dịch vụ trong tháng 2 và dự báo trong suốt quý I năm 2022.

Cụ thể, một số chỉ tiêu tăng trưởng giảm, như: Tổng doanh thu du lịch tháng 2 ước đạt hơn 3.200 tỷ đồng, giảm 51,34% so với cùng kỳ; Khối lượng vận tải hành khách công cộng 2 tháng ước đạt 12,7 triệu lượt hành khách, giảm 78,2% so với cùng kỳ.

Chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP) tháng 2 ước giảm 2,4% so với tháng trước nhưng tính chung 2 tháng đầu năm tăng 2,1% so với cùng kỳ. Giá trị xuất khẩu đạt 1,418 tỷ USD, giảm 9,7% so với cùng kỳ và giá trị nhập khẩu đạt 1,333 tỷ USD, giảm 6,9% so với cùng kỳ.

Tại cuộc họp báo, người đại diện phát ngôn của UBND TP.HCM cũng nhấn mạnh, trong tháng 3/2022, các nhóm nhiệm vụ trọng tâm sẽ được TP triển khai thực hiện. Trong đó, TP.HCM tiếp tục chủ động thực hiện các biện pháp phòng chống dịch, nhất là ở khu vực trường học, người có nguy cơ cao; tập trung giải pháp thực hiện chủ đề năm 2022, trong đó tập trung cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh và đồng hành cùng doanh nghiệp.

"Trong tháng 3, UBND TP yêu cầu Sở Công Thương và các sở, ngành liên quan tổ chức gặp gỡ, đối thoại với doanh nghiệp để xác định các vướng mắc, giúp doanh nghiệp thuận lợi tiếp cận chính sách tài khóa tiền tệ, các chính sách hỗ trợ của Trung ương.

Cùng với đó, TP cũng chuẩn bị gặp gỡ, đối thoại với các doanh nghiệp có đóng góp ngân sách lớn; gặp gỡ các nhà đầu tư tiềm năng mời gọi đồng hành với TPHCM; tổ chức hội nghị xúc tiến đầu tư vào huyện Củ Chi, Hóc Môn…", ông Toàn nói.

Về các công trình trọng điểm, Chánh Văn phòng UBND TP.HCM Đặng Quốc Toàn nhấn mạnh, TP tiếp tục đẩy nhanh tiến độ hoàn thành Metro 1, chuẩn bị điều kiện khởi công Metro 2, khép kín đường Vành đai 2 song song triển khai Vành đai 3; tiếp tục hoàn thiện đề án xây dựng TP.HCM trở thành trung tâm tài chính quốc tế.

Đặc biệt, thành phố đang hoàn thiện khung về chương trình nhà ở cho người lao động, người có thu nhập thấp, di dời nhà trên và ven kênh rạch, nhà thay thế các chung cư cũ…