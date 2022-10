TP.HCM tiếp tục thực hiện hiệu quả phong trào phát triển kinh tế tập thể

Clip: TP.HCM tiếp tục thực hiện hiệu quả phong trào phát triển kinh tế tập thể. Thực hiện: Nguyên Vỹ

Lễ tôn vinh sản phẩm nông nghiệp tiêu biểu TP.HCM tổ chức ngày 7/10 đã vinh danh 30 sản phẩm phẩm của 28 cá nhân, đơn vị sản xuất nông nghiệp trên địa bàn TP.HCM.

Trong số đó, có nhiều sản phẩm đến từ các mô hình kinh tế hợp tác như: Sản phẩm nhang của Tổ hợp tác se nhang ở xã Lê Minh Xuân (huyện Bình Chánh); dừa xiêm Malaysia của tổ hợp tác trồng dừa ở xã Lê Minh Xuân (huyện Bình Chánh); sữa dê thanh trùng của HTX Chăn nuôi dê xã Đa Phước (huyện Bình Chánh); sản phẩm mai ghép của tổ hợp tác mai ghép An Phú Đông (quận 12); dưa leo an toàn của HTX Rau an toàn Nhuận Đức ở xã Nhuận Đức (huyện Củ Chi).

Sơ chế, đóng gói sản phẩm ở HTX Rau an toàn Nhuận Đức, xã Nhuận Đức (huyện Củ Chi, TP.HCM). Ảnh: Nguyên Vỹ

Để tiếp tục khôi phục, phát triển nông nghiệp TP.HCM, ông Nguyễn Hồ Hải đề nghị: "Ngành nông nghiệp, Hội Nông dân các cấp cần tiếp tục thực hiện hiệu quả phong trào phát triển kinh tế tập thể, xây dựng HTX kiểu mới trên địa bàn thành phố".