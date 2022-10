Lễ tuyên dương sản phẩm nông nghiệp tiêu biểu TP.HCM tôn vinh các mô hình kinh tế tập thể

Sản phẩm nông nghiệp tiêu biểu TP.HCM

Ông Nguyễn Hồ Hải – Phó Bí thư Thành ủy TP.HCM cho biết như thế tại Lễ tôn vinh sản phẩm nông nghiệp tiêu biểu TP.HCM năm 2021, do Hội Nông dân TP.HCM phối hợp tổ chức ngày 7/10/2022.

Lễ tuyên dương sản phẩm nông nghiệp tiêu biểu TP.HCM tổ chức ngày 7/10/2022. Ảnh: Trần Khánh

Bình chọn và tôn vinh sản phẩm nông nghiệp tiêu biểu TP.HCM là hoạt động tiêu biểu của Hội Nông dân TP.HCM nhằm khích lệ những sáng tạo nông dân, các nhà khoa học, các tổ chức kinh tế, trang trại, làng nghề, các doanh nghiệp trong sản xuất, chế biến và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp, đáp ứng thị hiếu người tiêu dùng trong và ngoài Thành phố.

Sản phẩm dừa xiêm giống Malaixia của tổ hợp tác trồng dừa ở xã Lê Minh Xuân (huyện Bình Chánh). Ảnh: Trần Khánh

Sản phẩm được tuyên dương phải đáp ứng được các tiêu chí về chất lượng tốt, có giá trị sử dụng cao, có tiềm năng phát triển sản xuất và có ứng dụng kỹ thuật công nghệ cao, công nghệ sinh học vào sản xuất.

Sản xuất nhang ở Tổ hợp tác se nhang ở xã Lê Minh Xuân (huyện Bình Chánh). Ảnh: Trần Khánh

Lễ tôn vinh sản phẩm nông nghiệp tiêu biểu TP.HCM năm 2021 đã vinh danh 30 sản phẩm phẩm của 28 cá nhân, đơn vị sản xuất nông nghiệp trên địa bàn TP.HCM.

Trong số đó, có nhiều sản phẩm đến từ các mô hình kinh tế hợp tác như: Sản phẩm nhang của Tổ hợp tác se nhang ở xã Lê Minh Xuân (huyện Bình Chánh); dừa xiêm Malaixia của tổ hợp tác trồng dừa ở xã Lê Minh Xuân (huyện Bình Chánh); sữa dê thanh trùng của HTX Chăn nuôi dê xã Đa Phước (huyện Bình Chánh); sản phẩm mai ghép của tổ hợp tác mai ghép An Phú Đông (quận 12); dưa leo an toàn của HTX Rau an toàn Nhuận Đức ở xã Nhuận Đức (huyện Củ Chi).

Chăn nuôi dê lấy sữa ở HTX Chăn nuôi dê xã Đa Phước (huyện Bình Chánh). Ảnh: Trần Khánh

Ông Nguyễn Hồ Hải - Phó Bí thư Thành ủy TP.HCM cho biết, Lễ tôn vinh sản phẩm nông nghiệp tiêu biểu TP.HCM là hoạt động có ý nghĩa thiết thực, nhằm tăng cường xây dựng thương hiệu nông sản có uy tín. Từ đó, nông sản TP.HCM có nhiều cơ hội tham gia mở rộng và phát triển thị trường.

Sản phẩm dưa leo an toàn của HTX Rau an toàn Nhuận Đức ở xã Nhuận Đức (huyện Củ Chi). Ảnh: Trần Khánh

Đặc biệt, các sản phẩm tiêu biểu đến từ các mô hình kinh tế hợp tác góp phần quan trọng trong việc xây dựng và phát triển mô hình kinh tế tập thể hoạt động hiệu quả, đáp ứng yêu cầu chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp của TP.HCM.

Để tiếp tục khôi phục, phát triển nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới TP.HCM, ông Nguyễn Hồ Hải đề nghị: "Ngành nông nghiệp, Hội Nông dân các cấp tiếp tục thực hiện hiệu quả cuộc vận động phong trào phát triển kinh tế tập thể, xây dựng HTX kiểu mới".