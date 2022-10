Kon Tum: Bắt tạm giam 2 nhân viên bảo vệ rừng

Ngày 21/10, nguồn tin của PV Dân Việt cho biết, Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Ia H'Drai (huyện Ia H'Drai, tỉnh Kon Tum) đã có báo cáo gửi UBND tỉnh về việc hai nhân viên chuyên trách bảo vệ rừng của đơn vị bị Cơ quan CSĐT Công an huyện Ia H'Drai bắt tạm giam về hành vi “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng”.

Theo đó, hai nhân viên bị bị bắt tạm giam là Trần Thể Định (26 tuổi) và Trương Văn Vững (29 tuổi). Hai nhân viên này bị bắt tạm giam từ ngày 20/10/2022-17/1/2023.

Một vụ phá rừng xảy ra trên lâm phần quản lý của Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Ia H'Drai. Ảnh: CTV

Một lãnh đạo Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Ia H'Drai cho biết: "Ông Định và ông Vững đã bị Cơ quan CSĐT Công an huyện Ia H'Drai khởi tố bị can. Việc khởi tố đã được cơ quan công an thông báo cho công ty".

Theo tìm hiểu của PV, Định và Vững được giao bảo vệ rừng ở 2 tiểu khu 708, 709 (địa phận xã Ia Tơi, huyện Ia H'drai, tỉnh Kon Tum) thuộc lâm phần quản lý của Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Ia H'Drai. Trước đó, vào tháng 3, tại 2 tiểu khu do 2 nhân viên này phụ trách bảo vệ đã xảy ra vụ khai thác gỗ trái phép với khối lượng gỗ thiệt hại là hơn 60m3.

Sau khi xảy ra vụ phá rừng ở 2 tiểu khu này, hai người bị điều về công ty để phục vụ điều tra và không tiếp tục phụ trách 2 tiểu khu trên nữa.

Vụ việc hiện đang được cơ quan công an tiếp tục điều tra, làm rõ.