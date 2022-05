Kon Tum: Liên tiếp xảy ra 2 vụ tai nạn trong đêm khiến 2 người tử vong

Theo đó, vào khoảng 23h ngày 22/5, tại Km 1550+600 đường Hồ Chí Minh (thuộc phường Quang Trung, TP.Kon Tum), ông Huỳnh Văn Th. (52 tuổi, trú tại phường Quang Trung) điều kiển xe máy mang BKS 82B1-036.81 lưu thông theo hướng TP.Kon Tum đi tỉnh Gia Lai.

Khi đến địa điểm trên thì xe máy của ông Th. bất ngờ va chạm với xe ô tô mang BKS 29KT-004.33 do ông Phạm Văn H. (42 tuổi, trú tại huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình) điều khiển đang dừng cùng chiều ở lề đường bên phải. Hậu quả, ông Th. tử vong trên đường đến bệnh viện.

Hiện trường vụ tai nạn tại Km 1550+600 đường Hồ Chí Minh (thuộc phường Quang Trung, TP.Kon Tum). Ảnh: Facebook

Cũng vào thời điểm trên, ông Trần Đình C. (34 tuổi, trú tại xã Hòa Bình, TP.Kon Tum) điều khiển xe máy mang BKS 82B1-729.30 lưu thông trên đường Trần Văn Hai theo hướng qua giao lộ Trần Văn Hai - Duy Tân.

Khi đến trước số nhà 122 đường Trần Văn Hai (phường Trường Chinh, TP.Kon Tum) thì xe của anh C. va chạm với xe máy mang BKS 36K1-009.21 do em Nguyễn Gia T. (14 tuổi, trú tại phường Nguyễn Trãi, TP.Kon Tum) điều khiển chở theo Đinh Nguyễn Hoài Th. (14 tuổi, trú tại phường Trường Chinh, TP.Kon Tum) chạy hướng ngược lại. Hậu quả, ông Trần Đình C. tử vong tại chỗ, còn em Nguyễn Gia T. bị thương.

Được biết, cả hai vụ tai nạn xảy ra sau khi trận chung kết môn bóng đá nam SEA GAMES 31 giữa U23 Việt Nam và U23 Thái Lan kết thúc.