Kỳ án giết chủ nợ, đốt xác phi tang ở Hải Dương: Ngày xét xử bị cáo trùng với giỗ đầu của nạn nhân

Sau những nỗi đau âm ỉ hàng năm trời, người nhà anh D.C.C tại phố Cuối (Gia Lộc, Hải Dương) cho biết, theo thông báo của cơ quan tố tụng, ngày 18/11, bị cáo sát hại người thân của họ sẽ bị đưa ra xét xử. Có một sự trùng hợp ngẫu nhiên, ngày xét xử cũng chính là giỗ đầu của anh D.C.C.



Trước đó, như Dân Việt đã đưa tin, vụ án người đàn ông ở Hải Dương mất tích 7 tháng mới tìm ra manh mối từ chiếc xe ô tô bị "bỏ quên" tại Hà Nội với những tình tiết man rợ của kẻ sát nhân khiến dư luận một phen rúng động. Bị cáo chính là con nợ của nạn nhân, do không có tiền trả nợ đã tìm cách giết hại chủ nợ và chiếm đoạt một số tài sản giá trị, sau đó đem thi thể nạn nhân đi chôn. Khoảng 1 tháng sau, thi thể của nạn nhân lại bị bị cáo đào lên đốt, phi tang xác hòng thoát tội.

Nhà anh D.C.C tại phố Cuối (Gia Lộc, Hải Dương). (Ảnh: Thi Ngọc)

Chia sẻ với PV Dân Việt, chị D.T.H - em gái của nạn nhân D.C.C cho biết, chị là người được vợ, con và những người thân trong gia đình anh D.C.C ủy quyền hoàn toàn trong việc liên hệ với các cơ quan tố tụng để làm sáng tỏ nguyên nhân cái chết của anh C. Vợ và 2 con anh C hiện đang ở nước ngoài, không về Việt Nam được.



Theo thông báo của cơ quan tố tụng, ngày 18/11, TAND tỉnh Hải Dương sẽ mở phiên tòa xét xử sơ thẩm bị cáo gây ra cái chết của anh C, ngày đó cũng chính là ngày giỗ đầu của anh.

Chị H cho rằng đây là sự trùng hợp ngẫu nhiên, chị mong rằng đó cũng là ngày linh hồn anh trai chị nơi chín suối được trả lại công bằng. Chị hy vọng các cấp có thẩm quyền làm sáng tỏ mọi việc một cách công tâm, minh bạch nhất.

"Gia đình tôi rất đau đớn trước cái chết oan khuất của người thân. Đã thế, thân thể lại không được trọn vẹn, chết rồi vẫn còn bị hành hạ, giày xéo. Chúng tôi vô cùng căm phẫn và sẽ đấu tranh đến cùng để những kẻ dã man đó phải đền tội, đồng thời số tiền nợ anh C phải được hoàn lại đầy đủ cho con anh ấy ăn học", chị H bức xúc nói.

"Từ ngày biết tin Cao Tài Năng gây ra cái chết của anh trai tôi, gia đình bên đó không hề có một lời hỏi thăm hay một nén hương cho linh hồn người đã khuất, gọi là có chút ăn năn, hối cải. Cho đến ngày cuối tháng 10 vừa rồi mới có người xưng là chú của Cao Tài Năng gọi điện thoại đến xin thắp hương cho anh C, nhưng gia đình không chấp nhận vì quá muộn rồi, chúng tôi không cần điều đó nữa", chị H cho biết thêm.

Theo lời chị H, anh C lúc còn sống rất hay tâm sự với chị nên chị hiểu rõ tính nết và hầu hết các mối quan hệ của anh C. Nhà chị ở phố Chi Lăng, rất gần cửa hàng thuốc của đối tượng Cao Tài Năng tại phố Nguyễn Thượng Mẫn. Lần nào anh C đi đến đó hầu như đều ghé vào nhà chị chơi. Tuy vậy nhưng chị H chưa mời được anh C ăn bữa cơm nào vì anh C có điểm đặc biệt là dù đi đâu cũng chỉ về gia đình ăn cơm với con và bố mẹ.

Vậy nên, ngay từ ngày anh C bị sát hại, gia đình chị H đã nghi ngờ và gửi đơn đến các cơ quan chức năng, tìm đủ cách cầu cứu tìm người cho gia đình chị. Tuy nhiên, sau gần 7 tháng, đến tận ngày 10/6/2021 gia đình mới nhận được thông tin manh mối vụ án từ việc chiếc xe ô tô của anh C bị "bỏ quên" tại Hà Nội. Và sắp tới là ngày 18/11, TAND tỉnh Hải Dương sẽ tiến hành xét xử bị cáo gây ra cái chết của anh C.

Cháu D.K.L, sinh viên năm thứ 2 đại học, là con gái anh C xúc động nói: "Cháu không ngờ trước hôm ấy, cháu từ Hà Nội về và được ăn cùng bố bữa ấy chính là bữa cuối cùng. Từ ngày vắng bố, cháu cũng không có tâm trí học hành, vừa phần do tâm lý đau đớn mất bố, vừa phần lo không có tiền đi học".

Ông D.C.H - bố của nạn nhân D.C.C, tại phố Cuối (Gia Lộc, Hải Dương). (Ảnh: Thi Ngọc)

Chia sẻ với PV, ông D.C.H - bố của nạn nhân D.C.C cho biết, vợ chồng ông chỉ có 1 người con trai là anh C và 3 cô con gái. Anh C là trụ cột của gia đình và rất hiếu thảo với bố mẹ. Từ ngày anh đi, ngày nào ông cũng khóc ròng vì thương nhớ con. Khi biết về cái chết tức tưởi của con mình, ông càng đau đớn gấp bội.

"Tôi nhờ tất cả vào cơ quan chức năng sớm làm sáng tỏ sự việc, xử phạt nghiêm minh kẻ phạm tội, trả lại công bằng và trả lại số tiền vay nợ cho con tôi", ông H nghẹn ngào nói.

* Báo Dân Việt sẽ tiếp tục thông tin vụ việc.