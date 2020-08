Ký cam kết không phản bội nhau rồi cuối cùng sát hại vợ dã man

Cụ thể, bị cáo trong vụ án "Giết người" này là Đỗ Ngọc Anh (56 tuổi, trú tại Liên Hà, Đông Anh, TP.Hà Nội).

Nạn nhân trong vụ án là bà Đặng Thị H (60 tuổi, ở Xuân Mai, Chương Mỹ, TP.Hà Nội), bà H cũng là vợ của bị cáo Ngọc Anh.

Cáo trạng mà Viện Kiểm sát nhân dân TP.Hà Nội truy tố Ngọc Anh về tội giết người thể hiện, người đàn ông này mất vợ năm 2016. Cuối năm 2017, qua kết bạn trên facebook, ông Ngọc Anh quen biết, nảy sinh tình cảm với bà H. Bà H lúc này cũng đã ly hôn chồng.

Vì mâu thuẫn với vợ, Ngọc Anh đã lẻn vào nhà bà H rồi chờ thời cơ ra tay giết chết người phụ nữ này.

Trong thời gian nảy sinh mối quan hệ tình cảm, cặp đôi này đã thoả thuận với nhau, theo đó ông Ngọc Anh sẽ để cho bà H toàn quyền sử dụng ô tô Parado giá 1,5 tỷ đồng của mình.



Về phía bà H, bà này sẽ làm thủ tục uỷ quyền, sang tên cho ông Ngọc Anh mảnh đất rộng 60m2 ở Chương Mỹ để xây nhà ở.

Cách đây 2 năm, cặp đôi này tiến tới hôn nhân. Trước khi đăng ký kết hôn, Ngọc Anh và bà H ký "Giấy thỏa thuận", cam kết sống chung với nhau.

Trong giấy này, bà H, ông Ngọc Anh cam đoan tự nguyện "chăm sóc lẫn nhau khi ốm khi đau, chia sẻ buồn vui trong cuộc sống, nắm tay nhau cùng nhau đi nốt đoạn đường đời còn lại…, sẽ yêu thương, chung thủy…, không ai được thay lòng đổi dạ…".

Sau khi giết vợ, ông Ngọc Anh đã chặt xác rồi phi tang ở cầu Đông Trù. (Ảnh: Lê Hiếu)

Hai bên cũng cam kết, ai vi phạm sẽ phải bồi thường danh dự cho người kia 1,5 tỷ đồng. Sau đó, hai người đăng ký kết hôn và dọn về sống chung ở thị trấn Xuân Mai, huyện Chương Mỹ.



Đến khoảng tháng 7/2018, bà H nghi ngờ chồng có quan hệ bất chính với người phụ nữ khác nên tự ý bán chiếc xe ô tô của ông Ngọc Anh. Người phụ nữ này không sang tên mảnh đất ở Chương Mỹ cho chồng.

Mâu thuẫn xảy ra, ngày 20/8/2018, ông Ngọc Anh bỏ về nhà riêng ở huyện Đông Anh, sau đó 3 ngày, ông ta quay lại nhà nhưng vợ không mở cổng cho vào nhà.

Đỗ Ngọc Anh đã tìm gặp, nhiều lần gọi điện, nhắn tin yêu cầu bà H chuyển cho mình quyền sử dụng thửa đất ở Chương Mỹ, hoặc trả lại tiền bán xe ô tô nhưng bà H không đồng ý, do bực tức nên Ngọc Anh đã nghĩ cách trả thù.

Nghĩ là làm, rạng sáng 31/1/2019, Ngọc Anh đến nhà bà H, đột nhập vào bên trong rồi chờ đợi. Khi bà H thức dậy, ra vườn thì bị Ngọc Anh kéo vào nhà kho.

Tại đây, Ngọc Anh gằn giọng, đe dọa: "Mày lừa tao, tao cay mày lắm!". Bà H đáp: "Em biết rồi, em sẽ trả tiền". Ngọc Anh nói: "Tao không tin lời mày".

Dứt lời, Ngọc Anh cầm thanh sắt đánh bà H tử vong. Bị cáo sau đó cắt điện nhằm ngắt camera rồi vào nhà, ra dấu hỏi anh Hiệp (con bà H, bị câm điếc bẩm sinh) vờ hỏi mẹ có nhà không. Anh Hiệp trả lời không.

Tiếp đó, Ngọc Anh quay lại hiện trường, đặt tay lên ngực và mũi nạn nhân kiểm tra, xác định bà H đã chết. Lúc này, kẻ sát nhân lấy chăn, ga có sẵn trong nhà kho quấn kín người, kéo xác bà H vào phía trong sát tường rồi lấy tấm xốp dựng nghiêng để che kín thi thể nạn nhân.

Sau đó, Ngọc Anh bật lại cầu dao điện, lấy chìa khóa của nạn nhân mở cổng rồi ra về, nghĩ cách che giấu hành vi phạm tội để tránh bị phát hiện.

Tối cùng ngày 31/1/2019, Ngọc Anh quay lại nhà bà H, quấn xác nạn nhân cho lên ô tô, lau sạch máu trên hiện trường rồi đưa thi thể bà H ra cầu Đông Trù (bắc qua sông Đuống).

Tại đây, Ngọc Anh chặt thi thể bà H làm nhiều phần, tách bỏ nội tạng rồi đổ hết xuống sông phi tang xác với mục đích các phần thi thể của nạn nhân không thể nổi lên.

Sau đó, Ngọc Anh đốt bỏ các vật dụng gây án nhằm che giấu hành vi phạm tội của mình trước khi về nhà, rửa sạch vết máu trên sàn xe rồi tắm rửa, đi ngủ.

Hôm sau, việc bà H bị mất tích được trình báo với cơ quan công an và Ngọc Anh bị triệu tập lên làm việc. Ngày 4/2/2019, Ngọc Anh viết đơn đầu thú tại Công an huyện Chương Mỹ, Hà Nội.

Tại toà hôm nay, do trước đó luật sư bào chữa cho bị cáo Ngọc Anh có đơn xin hoãn toà. Lý do đưa ra là do bị cáo Ngọc Anh bị truy tố có mức khung hình phạt cao nhất đến tử hình, do lịch xét xử vụ án của toà quá gấp, các luật sư cũng mới được sao chụp hồ sơ, tài liệu nên cần có thời gian đọc, nghiên cứu nên đã xin hoãn toà.

Trước diễn biến này, toà sơ thẩm đã quyết định hoãn xét xử vào hôm nay.