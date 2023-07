Kỳ họp thứ 12 HĐND khoá X tỉnh Đồng Nai: Đổi mới công tác tổ chức để giám sát có chất lượng hơn

Chủ trì cuộc họp, bà Hoàng Thị Bích Hằng - Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Đồng Nai cho biết, trước khi khai mạc kỳ họp, ngày 6/7 Thường trực HĐND đã tổ chức cho đại biểu thảo luận tại 4 cụm tổ về toàn bộ nội dung chương trình họp. Tổng hợp kết quả báo cáo có 130 ý kiến thảo luận về các vấn đề kinh tế - xã hội quan trọng của tỉnh mà cử tri quan tâm.



"Việc đổi mới công tác tổ chức như cho thảo luận trước các vấn đề nóng đang được cử tri quan tâm nhằm tăng chất lượng các phiên chất vấn của HĐND, giúp công tác giám sát các cơ quan điều hành của Nhà nước càng chặt chẽ hơn", bà Hằng chia sẻ.

Bà Hoàng Thị Bích Hằng - Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Đồng Nai chủ trì buổi họp báo. Ảnh: Thành Nam

Theo bà Hằng, những nội dung đại biểu sẽ chất vấn tại kỳ họp gồm 5 nhóm vấn đề thuộc lĩnh vực hạ tầng, giao thông, đất đai, chế độ chính sách, y tế… Đồng thời, tại kỳ họp này, HĐND tỉnh sẽ ban hành Nghị quyết về chất vấn và trả lời chất vấn. Chủ tịch HĐND tỉnh báo cáo giải trình về các vấn đề đại biểu quan tâm, sau đó thông qua toàn bộ 21 Nghị quyết tại kỳ họp.

Theo báo cáo đánh giá kết quả công tác chỉ đạo, điều hành và tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng – an ninh 6 tháng đầu năm 2023, trên địa bàn tỉnh Đồng Nai, tổng sản phẩm quốc nội (GRDP) dự ước tăng 4,01% so với cùng kỳ năm 2022. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tăng 14,29% kim ngạch xuất khẩu của tỉnh đạt trên 10,46 tỉ USD, giảm 18,99% so với cùng kỳ. Thu ngân sách nhà nước trên 28.000 tỉ đồng, đạt 47% so với dự toán và bằng 81% so với cùng kỳ.

Công tác quản lý đất đai, quy hoạch kiến trúc được tập trung triển khai thực hiện, đặc biệt là công tác bàn giao mặt bằng cho các dự án trọng điểm quốc gia như dự án Cảng hàng không quốc tế Long Thành, dự án cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu, dự án Vành đai 3,...

Khu tái định cư đang hình thành tại dự án Sân bay Long Thành (Đồng Nai). Ảnh: Thành Nam

Trong 6 tháng đầu năm, tỉnh đã giải quyết việc làm cho trên 40,4 nghìn người, hỗ trợ kết nối việc làm cho khoảng 3.000 người lao động thỏa thuận chấm dứt hợp đồng lao động.

Phát biểu tại cuộc họp báo, đại diện lãnh đạo Sở LĐ-TB&XH tỉnh Đồng Nai thông tin, 6 tháng đầu 2023, tỉnh đã có hơn 34.000 lao động mất việc đã nộp đơn lĩnh bảo hiểm thất nghiệp. Tỉnh đã giải quyết hỗ trợ cho người lao động hơn 1.090 tỷ đồng.

Về lĩnh vực nông nghiệp, HĐND tỉnh chho biết sẽ có tờ trình, dự thảo Nghị quyết quy định chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất nông nghiệp hữu cơ trên địa bàn tỉnh Đồng Nai đến năm 2030. Trong đó các sản phẩm được hỗ trợ gồm lĩnh vực trồng trọt (lúa, sầu riêng, chôm chôm, bưởi, xoài, hồ tiêu, ca cao, dưa lưới và rau các loại) và lĩnh vực chăn nuôi heo, gà.

Trong đó, các doanh nghiệp (không bao gồm doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài), hợp tác xã, trang trại, hộ gia đình, nhóm hộ sản xuất,… sẽ được hỗ trợ 100% kinh phí xác định diện tích đủ điều kiện sản xuất hữu cơ, chi phí tài khoản quản lý thông tin, tem truy xuất nguồn gốc, giới thiệu, quảng cáo sản phẩm. Ngoài ra còn được hỗ trợ vật tư phục vụ sản xuất nông nghiệp hữu cơ và chi phí cấp giấy chứng nhận sản phẩm nông nghiệp phù hợp tiêu chuẩn hữu cơ.

Đồng Nai sẽ di dời trung tâm hành chính - chính trị tỉnh về Khu công nghiệp Biên Hoà 1. Ảnh: Sonadezi

Tài kỳ hợp lần này, cũng sẽ trình dự thảo Nghị quyết bãi bỏ Nghị quyết trước đó của HĐND tỉnh Đồng Nai về chủ trương lập đề án di dời, xây dựng mới Khu hành chính của tỉnh Đồng Nai. Qua đó tiến tới thông qua chủ trương di dời xây dựng mới khu trung tâm hành chính – chính trị của tỉnh Đồng Nai với quy mô khoảng 44 ha có vị trí thuộc khu công nghiệp Biên Hòa I đã được chuyển đổi công năng thành Khu đô thị - thương mại dịch vụ với phạm vi ranh giới thuận lợi, đáp ứng nhiệm vụ chính trị và phục vụ nhân dân của tỉnh Đồng Nai trong thời gian tới.

Một vấn đề khác cũng được quan tâm và sẽ được trình dự thảo Nghi quyết trong kỳ họp sắp tới đó là quyết định chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác để thực hiện dự án hạ tầng khu tái định cư tại xã Long Phước (huyện Long Thành).

Theo đó, UBND tỉnh Đồng Nai xem xét, quyết định chuyển mục đích sử dụng của 32,31 ha rừng sản xuất thuộc Ban Quản lý rừng Phòng hộ Long Thành sang mục đích khác để thực hiện dự án Hạ tầng khu tái định cư nói trên.

Theo UBND tỉnh Đồng Nai, việc chuyển đổi mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác để thực hiện dự án đấu thầu xây dựng hạ tầng khu tái định cư nhằm phục vụ mục đích cấp quỹ nhà ở cùng các công trình công cộng, các yếu tố phúc lợi xã hội đi kèm phục vụ cho các hộ dân tái định cư trên địa bàn huyện Long Thành.