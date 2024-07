Kỳ họp thứ 18 HĐND tỉnh Đồng Nai: Sẽ thông qua 5 nghị quyết nhân văn

Kết quả thực hiện 6 tháng đầu năm 2024 của tỉnh Đồng Nai:

Tổng sản phẩm trên địa bàn GRDP (theo giá so sánh 2010) ước đạt 122.941,06 tỷ đồng, tăng 6,8% so với cùng kỳ. Tổng thu ngân sách nhà nước khoảng trên 30.531 tỷ đồng, đạt 54% dự toán, bằng 110% so với cùng kỳ. Tổng chi ngân sách địa phương khoảng 9.562 tỷ đồng, đạt 33% so với dự toán và bằng 123% so với cùng kỳ…