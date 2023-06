Kỷ niệm 98 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam: Lời cảm ơn trân trọng của Báo NTNN/Dân Việt

Trước tình cảm và sự quan tâm của các vị lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Trung ương Hội Nông dân Việt Nam, đông đảo bạn đọc, các đơn vị đối tác, tổ chức và các đồng nghiệp dành cho Báo Nông thôn Ngày nay/Báo điện tử Dân Việt, Đảng ủy, Ban Biên tập Báo NTNN/Dân Việt xin trân trọng gửi lời cảm ơn sâu sắc tới đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam đã gửi lẵng hoa và lời chúc mừng tốt đẹp nhất tới tập thể những người làm báo NTNN/Dân Việt.

Sáng ngày 20/6 tại trụ sở Báo NTNN/Dân Việt, thay mặt Thường trực, Ban Thường vụ, Phó Chủ tịch BCH TƯ Hội Nông dân Việt Nam Bùi Thị Thơm và đại diện lãnh đạo một số ban, đơn vị trực thuộc đã đến thăm, tặng hoa, chúc mừng tập thể những người làm báo NTNN/Dân Việt nhân kỷ niệm 98 năm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam. Ảnh: Phạm Hưng

Đảng ủy, Ban Biên tập báo NTNN/Dân Việt xin trân trọng cảm ơn đồng chí Bùi Thị Thơm, Phó Chủ tịch Ban Chấp hành T.Ư Hội Nông dân Việt Nam, thay mặt Thường trực, Ban Thường vụ Trung ương Hội Nông dân Việt Nam và đại diện lãnh đạo các phòng ban, đơn vị trực thuộc đã đến thăm, tặng hoa, chúc mừng Báo NTNN/Báo điện tử Dân Việt nhân kỷ niệm 98 năm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam.

Chúng tôi xin trân trọng gửi lời cảm ơn các đồng chí lãnh đạo Bộ Công an, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Công Thương, Bộ Xây dựng, Bộ Y tế, Bộ Khoa học và Công nghệ, Tổng cục Lâm nghiệp, Cục Bảo vệ thực vật, Trung tâm Khuyến nông quốc gia, Hội Nông dân TP. Hà Nội, Hội Nông dân tỉnh Hải Dương, Hội Nông dân tỉnh Vĩnh Phúc, Học viện Báo chí và Tuyên truyền, Bệnh viện Bạch Mai, Phòng Cảnh sát giao thông TP.Hà Nội.

Đại diện lãnh đạo Cục Bảo vệ thực vật (Bộ NNPTNT) (trái) thăm và chúc mừng báo NTNN/Dân Việt nhân kỷ niệm 98 năm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam. Ảnh: Phạm Hưng

Báo NTNN/Dân Việt cũng hết sức cảm kích trước tấm lòng của các đơn vị, tập đoàn, các doanh nghiệp, đối tác lâu năm của báo như Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam (Agribank), Ngân hàng LPBank, Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam – Vietcombank, Ngân hàng SHB, Ngân hàng quốc tế VIB, Ngân hàng NCB, Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông quân đội Viettel, Tập đoàn Thaco, Tập đoàn Vingoup, Tập đoàn ThaibinhSeed, Tập đoàn Sungroup, Tập đoàn Tân Hiệp Phát, Tập đoàn BIMGroup, Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam - VNPT, Tập đoàn Đèo Cả, Tập đoàn Stavian, Tập đoàn Mavin, Vietnam Airlines, Tập đoàn giáo dục Nguyễn Hoàng, Tập đoàn Flamingo, Tập đoàn MIKGroup, Tập đoàn ThaiHoldings, Tập đoàn Phucsinh.

Chúng tôi cũng xin trân trọng cảm ơn Tổng Công ty Bảo hiểm PVI, Công ty CP Liên doanh ô tô Huyndai Thành Công, Công ty CP VCCorp, Công ty Hemera Media, Công ty Phát hành Báo chí T.Ư, Công ty MGID, Công ty Bảo hiểm Agribank (ABIC), Công ty CP tập đoàn giống cây trồng VN, Công ty Digilife, Công ty Next Media, Công ty AES Việt Nam, Công ty CP Fivetech, Công ty TNHH MTV in tổng hợp Đà Nẵng, Xí nghiệp in Nguyễn Minh Hoàng... đã gửi lẵng hoa và lời chúc mừng tốt đẹp nhất tới báo.

Nhóm PV báo NTNN/Dân Việt giành 1 giải B và một giải C của Giải báo chí quốc gia lần thứ XVII - năm 2022. Ảnh: Viết Niệm

Xin trân trọng cảm ơn đại diện lãnh đạo các tỉnh thành, địa phương, Hội Nông dân các tỉnh thành, các chuyên gia, đồng nghiệp, CTV và đặc biệt là quý bạn đọc gần xa đã gửi hoa và những lời chúc tốt đẹp nhất tới những người làm Báo NTNN/Dân Việt nhân dịp 98 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam.

Năm 2023 tiếp tục ghi dấu sự thành công trong chuyên môn của tập thể những người làm Báo NTNN/Dân Việt khi các phóng viên của báo đã xuất sắc dành các giải thưởng quan trọng của Giải Báo chí Quốc gia lần thứ XVII - năm 2022, gồm 1 Giải B và 1 Giải C cùng 2 loạt bài lọt vào vòng chung khảo Giải báo chí Quốc gia.

Chúng tôi tiếp tục cam kết với bạn đọc cả nước cũng như các đối tác sẽ luôn nỗ lực hết sức mình để nâng cao chất lượng của Báo NTNN/Dân Việt, không phụ sự tin yêu của mọi người dành cho báo.