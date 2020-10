Kỳ thi kỹ năng nghề quốc gia: Thúc đẩy kỹ năng nghề và hội nhập thế giới

Tiệm cận kỹ năng nghề khu vực và quốc tế

Báo cáo của Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp (Bộ LĐTBXH) cho biết, trong số 474 thí sinh dự thi KNN quốc gia 2020 thì có 71 người giành Huy chương Vàng, 28 người giành giải Bạc, 69 em đoạt giải Đồng.

Thí sinh Luân Văn Tuấn - Trường Cao đẳng nghề Công nghệ và Nông lâm Đông Bắc đoạt Huy chương Vàng nghề mộc mỹ nghệ, chia sẻ: "Đây là kỳ thi khó khăn nhất mà em từng tham gia, em đã cố gắng rất nhiều. Em cảm thấy rất vui vì kết quả đúng như em mong muốn".

Ông Trương Anh Dũng - Tổng cục trưởng Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp (Bộ LĐTBXH) trao bằng khen cho các thí sinh tham dự kỳ thi. Ảnh: T.N

Ngay sau khi kết thúc kỳ thi KNN quốc gia, các thí sinh xuất sắc sẽ được chọn lựa và tiếp tục được huấn luyện để chuẩn bị cho việc tham gia kỳ thi KNN khu vực tại Singapore và kỳ thi tay nghề thế giới dự kiến sẽ được tổ chức ở Thượng Hải (Trung Quốc) vào tháng 9/2021.

Tuấn cũng cho biết, kỳ thi giúp em và các bạn giao lưu học hỏi lẫn nhau. Thêm vào đó còn được làm quen với nhiều chuyên gia trưởng trong nghề để học hỏi thêm KNN và kinh nghiệm làm việc. Em hy vọng sẽ có được nhiều thành tích trong các kỳ thi KNN tiếp theo.

Theo đánh giá của Ban tổ chức, hầu hết thí sinh đoạt giải trong kỳ thi này đều có KNN tốt, tiệm cận được khoảng 70% KNN so với lao động trong khu vực và thế giới. Một số nghề KNN của lao động có thể đạt 90% so với mức chuẩn chung của khu vực và thế giới như nghề nấu ăn, phục vụ nhà hàng...

Nhìn chung mặt bằng chuyên môn của các thí sinh được nâng lên so với các năm trước. Cơ cấu ngành nghề tập trung vào những ngành nghề kinh tế mũi nhọn của đất nước. Ngoài những nghành nghề trọng điểm, kỳ thi cũng đã đưa vào thi nhiều ngành mới mà thị trường lao động đang cần như: Công nghệ thông tin, kết nối vạn vật IOT, chăm sóc sức khỏe và công tác xã hội...

Ông Nguyễn Chí Trường - Vụ trưởng Vụ KNN cho biết, toàn bộ 161 thí sinh đoạt Huy chương Vàng, Bạc và Đồng tại những nghề thi chính thức đã được Ban tổ chức trình Bộ LĐTBXH tặng bằng khen, Tổng cục trưởng Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp công nhận và cấp chứng chỉ KNN quốc gia bậc 2.

"Dựa trên kết quả kỳ thi, Ban tổ chức sẽ lựa chọn thí sinh xuất sắc, thành lập đội tuyển thi KNN ASEAN để tham gia thi tại Singapore vào tháng 4/2021 và KNN thế giới tại Trung Quốc sau đó 5 tháng" - ông Trường nói.

Khẳng định trình độ của lao động Việt

Ông Trương Anh Dũng - Tổng cục trưởng Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp (Bộ LĐTBXH) cho biết, trong bối cảnh trong nước và cả thế giới đang chống đỡ với dịch Covid-19, nhiều kỳ thi phải hoãn lại, việc Việt Nam tổ chức thành công kỳ thi KNN quốc gia khiến nhiều bạn bè khu vực và quốc tế nể phục.

Năm nay cũng là năm mà Việt Nam thực hiện nhiều đổi mới trong công tác ra đề thi, tổ chức thi. So với các năm, năm nay đề thi được đánh giá khó, phức tạp và có khối lượng lớn hơn, mục đích để thí sinh tiệm cận với trình độ trong khu vực Đông Nam Á và trên thế giới. Bên cạnh đó, số lượng chuyên gia làm công tác giám khảo cũng tăng lên, tới 300 (các năm trước chỉ 200).

Kỳ thi KNN quốc gia 2020 cũng là lần đầu tiên Việt Nam phối hợp với các chuyên gia đến từ Malaysia để biên soạn đề thi cho nghề lắp đặt điện, có sự giám sát của cơ quan an ninh thuộc Bộ Công an và cơ quan an ninh tại các địa phương.

Mặc dù gặp khá nhiều khó khăn từ khách quan tới chủ quan, nhưng kết thúc kỳ thi chúng ta vẫn đạt được 3 mục tiêu lớn: Tôn vinh được lực lượng lao động trẻ có KNN, tiệm cận được với khu vực và thế giới; tăng cường sự hợp tác giữa các đơn vị trong việc giáo dục nghề nghiệp hướng tới chuẩn hóa lao động, ban hành đánh giá KNN quốc gia; Lựa chọn các thí sinh xuất sắc để đi tham gia kỳ thi KNN khu vực và quốc tế.

"Quan trọng nhất, kỳ thi như một lời tuyên bố của Việt Nam với mọi người rằng Việt Nam đã và đang chuẩn bị rất tốt về KNN cho lao động, giúp họ thích ứng với KNN của tương lai và thế giới công việc đang đổi thay hàng giờ" - Tổng cục trưởng Trương Anh Dũng nói.