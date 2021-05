Ký ức vui vẻ: NSND Hồng Vân tiết lộ chuyện tự tử bất thành của nghệ sĩ Lê Vũ Cầu

Tập 23 chương trình "Ký ức vui vẻ" sẽ lên sóng với sự góp mặt của các nghệ sĩ: NSND Lan Hương (thập niên 70), nghệ sĩ Thùy Dung (thập niên 80), diễn viên Hùng Thuận (thập niên 90), ca sĩ Will (thập niên 2000), ca sĩ Tố My (thập niên 2010); đội trưởng NSND Hồng Vân, NSND Tự Long, diễn viên Tiến Luật, diễn viên Khả Như, ca sĩ S.T Sơn Thạch.

NSND Thái Bảo kể lại kỉ niệm với các chiến sĩ

Góp mặt với vai trò ca sĩ khách mời, NSND Thái Bảo đã có những chia sẻ xúc động, lấy đi nhiều nước mắt của các nghệ sĩ tham gia chương trình. Cô xuất hiện trong bộ áo dài truyền thống khi thể hiện ca khúc “Mùa xuân” của nhạc sĩ Phạm Minh Tuấn với hoạt cảnh đẫm nước mắt về sự chia ly thời chiến tranh khốc liệt. Thái Bảo được nhận xét là: "Một giọng hát không quá trẻ mà cũng chẳng chịu già. Cô như người đứng giữa hai thế hệ ca hát để mang thông điệp tình yêu đến cho mọi người".

Các nghệ sĩ tham gia chương trình "Ký ức vui vẻ" tuần này.

Tại sân khấu chương trình "Ký ức vui vẻ", cô bày tỏ sự vui mừng khi gặp lại người anh thân thiết Lại Văn Sâm và được chia sẻ về những ký ức hồi còn trẻ. Vào năm 1984, lần đầu tiên Thái Bảo được cùng đoàn đi phục vụ bộ đội và nhân dân Việt Nam ở các tỉnh biên giới phía Bắc, cô đã mang theo cây đàn guitar gỗ của mình cùng đi. Những ký ức lội bùn, hát dưới mưa, không có micro và những tràng pháo tay của các chiến sĩ khiến Thái Bảo không thể nào quên.

Sau buổi biểu diễn, cô trở về láng trại thì nửa đêm bỗng nghe tiếng đập cửa, mở ra là hình ảnh một đoàn quân bộ đội đang đứng trước mặt mình. Các anh đã vượt hơn 30 cây số giữa trời mưa phùn để đến nghe Thái Bảo hát lại bài “Vết chân tròn trên cát”.

Cô xúc động kể lại: “Sau đó thì các anh theo hiệu lệnh quân đội phải rời đi và các anh chào em, em cứ đứng nhìn theo, nhìn theo và chỉ biết khóc thôi…”. Đó cũng chính là lý do khiến Thái Bảo có tình yêu đặc biệt với người lính và những ca khúc về người lính. Đồng cảm với những chia sẻ đó, MC Lại Văn Sâm cũng bày tỏ: “Giá trị của những ký ức là vô giá, nếu chúng ta quên đi quá khứ, quên đi những ký ức tức là quên đi chính bản thân mình”.

NSND Hồng Vân tiết lộ chuyện tự tử bất thành của nghệ sĩ Lê Vũ Cầu

Trong phần thi của thập niên 90, nhân vật được gợi nhắc đến là cố nghệ sĩ Lê Vũ Cầu. Ông tên thật là Lê Bửu Cầu, sinh năm 1956 tại Cà Mau. Lê Vũ Cầu từng làm nhiều nghề như hậu đài, soát vé, đóng vai phụ... trước khi đến với sân khấu. Từ sau năm 1975, nam diễn viên bắt đầu chuyển qua sân khấu kịch và trở thành một trong những cây hài nổi tiếng tại miền Nam lúc bấy giờ.

NSND Hồng Vân và Tiến Luật tiết lộ chuyện tự tử bất thành của nghệ sĩ Lê Vũ Cầu.

Ông được biết đến qua nhiều vở kịch nổi tiếng: Khuất Nguyên, Vũ Như Tô, Chí Phèo, Người đàn bà đức hạnh, Vợ thằng Đậu... Ngoài ra, ông còn là đạo diễn của các tác phẩm: Con gái ngài giám đốc, Chuyện lạ, Con ai.... Nghệ sĩ Vũ Cầu được đồng nghiệp, bạn bè quý mến bởi tính cách gần gũi, hiền hậu.

Trong chương trình "Ký ức vui vẻ", nghệ sĩ Tiến Luật đã bồi hồi kể lại những kỉ niệm khó quên về những ngày cuối đời của NS Lê Vũ Cầu: "Hồi xưa em mê anh Cầu lắm tại ảnh diễn rất thật. Em may mắn được làm việc chung với anh, lúc đó là những ngày cuối đời của anh, anh bị ung thư giai đoạn cuối rồi… Anh đang đứng tập phải có cái ghế bố kế bên để anh thoại mấy câu xong mệt thì ngồi xuống nghỉ. Anh nói có diễn mà tới chết tao cũng vẫn phải diễn”.

Cũng là một trong những người em thân thiết với NS Lê Vũ Cầu, NSND Hồng Vân chia sẻ, cô và ông xã Tuấn Anh đã luôn ở bên động viên NS Lê Vũ Cầu những ngày cuối đời. Kể về lần tự tử bất thành của cố nghệ sĩ, Tiến Luật chia sẻ, trong những ngày cuối cùng, cơn đau dữ dội khiến NS Lê Vũ Cầu không thể chịu được, ông đã nghĩ đến chuyện tự tử bằng cách lấy dây vô tuyến treo cổ. Tuy nhiên, do thân hình ông quá nặng nên sợi dây bị đứt, “kế hoạch” bất thành. Nhắc đến đây, NSND Hồng Vân và nghệ sĩ Tiến Luật vừa xót xa vừa không nhịn được cười bởi sự “bày trò” của đàn anh.

Quang Lê tái hiện lại bản "hit" Về đâu mái tóc người thương

Góp mặt tại chương trình "Ký ức vui vẻ" tuần này, ca sĩ Quang Lê đã thể hiện lại ca khúc "hit" Về đâu mái tóc người thương cực ngọt ngào, tình cảm khiến các nghệ sĩ tham gia chương trình liên tục xuýt xoa, khen ngợi. Anh hiện là một trong những ngôi sao Bolero dân ca quê hương từ hải ngoại được đông đảo khán giả trong và ngoài nước yêu thích.

Nghệ sĩ Quang Lê thể hiện bản "hit" Về đâu mái tóc người thương.

Khi về Việt Nam biểu diễn, anh rất yêu thích cách luyến láy của Lệ Quyên và bắt đầu hợp tác với cô tạo nên làn sóng “hit nhạc xưa” làm mưa gió trên thị trường nhạc Việt. Có thể kể đến các ca khúc song ca đình đám, đi sâu vào lòng khán giả như: Cho vừa lòng em, Sầu tím thiệp hồng, Nhớ người yêu...

Ca sĩ Tố My cũng là một trong những người đàn em rất thân thiết với Quang Lê, cô thừa nhận mình đã học hỏi từ anh rất nhiều trong âm nhạc và cuộc sống. Tố My kể về một lần đi quay chung với Quang Lê, khi anh bước qua cây cầu, do nặng quá nên đã bị rơi xuống khiến người dính đầy bùn. Nói tới đây thì ai cũng phải phì cười.

Khi được MC Lại Văn Sâm hỏi về những kỉ niệm đáng nhớ trong nghề, ca sĩ “Về đâu mái tóc người thương” chia sẻ mình rất mê và thần tượng NSND Hồng Vân, từ hồi nhỏ đã đi mướn băng kịch của chị về coi. Bất ngờ và xúc động với chia sẻ từ đàn em, NSND Hồng Vân đã chạy ngay lên sân khấu ôm chầm lấy Quang Lê. Cô cũng chia sẻ mình rất thích giọng hát của người em và quý Quang Lê vì “cậu này rất thân thiện”.

Tập 23 chương trình "Ký ức vui vẻ" sẽ được phát sóng vào lúc 21h15 tối Chủ nhật, ngày 9/5 trên kênh VTV3.