Lạ lùng, nữ người mẫu bị "cấm" lên máy bay vì quá béo?

Juliana Nehme, 38 tuổi, một người mẫu ngoại cỡ đến từ Brazil đã cáo buộc hãng hàng không Trung Đông Qatar Airways phân biệt đối xử vì cân nặng của mình.



Trong đoạn video đăng tải trên trang cá nhân, nữ người mẫu cho biết, cô ấy, mẹ, chị gái và cháu trai đi nghỉ ở Lebanon và đang trở về Brazil, qua Doha, khi một nhân viên nói với cô ấy rằng cô ấy sẽ phải mua một ghế hạng nhất đắt tiền hơn nếu cô ấy muốn lên chuyến bay.

Tuy nhiên, hãng hàng không cho biết một trong những thành viên gia đình của Juliana đã không xuất trình được giấy tờ xét nghiệm Covid-19 PCR cần thiết để lên chuyến bay.

"Hành khách ban đầu cực kỳ thô lỗ và hung hăng với nhân viên làm thủ tục. Nguyên nhân bởi một người trong nhóm du lịch không thể xuất trình giấy tờ PCR cần thiết để nhập cảnh vào Brazil," một phát ngôn viên của Qatar Airways nói. "Do đó, an ninh sân bay đã được yêu cầu can thiệp. Nhân viên và hành khách vô cùng lo ngại về hành vi của cô ấy."

Trong clip của mình, đã thu hút hơn 50.000 lượt thích và hàng nghìn bình luận kể từ khi người mẫu ngoại cỡ chia sẻ, Juliana giải thích rằng cô không gặp vấn đề gì khi lên chuyến bay của Air France đến Lebanon, nơi cô và gia đình đã đi nghỉ.

"Tôi đã mua vé khứ hồi từ Brazil qua Qatar và đến giờ làm thủ tục, một tiếp viên hàng không của Qatar đã gọi điện cho mẹ tôi, nói với bà rằng, tôi không được lên máy bay bởi vì quá béo", cô nói.

Juliana cho biết gia đình cô đã chi tổng cộng 6000 đô la Úc cho các ghế hạng phổ thông – bao gồm cả vé 1400 đô la Úc của cô và bị từ chối lên chuyến bay. Juliana khẳng định hãng hàng không yêu cầu cô phải trả thêm 4400 đô la Úc cho vé hạng nhất nếu muốn bay.

Qatar Airways cho biết bất kỳ hành khách nào "cản trở không gian của hành khách đồng hành và không thể thắt dây an toàn hoặc hạ tay vịn có thể phải mua thêm ghế để đề phòng an toàn cũng như vì sự thoải mái và an toàn của tất cả hành khách".

"Bây giờ, tôi sẽ làm gì đây? Họ đang từ chối quyền đi lại của tôi, nhưng tôi đã đến đây bằng Air France và mọi thứ diễn ra tốt đẹp, tôi không gặp vấn đề gì. Và bây giờ, họ từ chối cho tôi lên máy bay. Tôi tuyệt vọng, họ không muốn cho tôi lên máy bay vì tôi béo. Tôi không đủ tiền để mua vé hạng thương gia trị giá 3000 đô la Úc. Tôi không biết phải làm gì, chỉ còn 30 phút nữa là máy bay cất cánh. Họ nói rằng tôi không có quyền lên máy bay vì tôi béo. Tôi không biết phải làm gì", cô nói.

Cuối cùng, nữ người mẫu phải ở lại sân bay Beirut, Lebanon với mẹ, trong khi chị gái và cháu trai của cô ấy bắt chuyến bay của Qatar Airlines đến Doha, Qatar.

Người phát ngôn của Qatar Airways cho biết nữ người mẫu đã được đặt lại chuyến bay vào tối ngày 24/11.

Theo Smarter Travel, chính sách về béo phì của các hãng hàng không khác nhau về mức độ và chi tiết, nhưng về cơ bản, quy định nếu hành khách không vừa với ghế có thắt dây an toàn mở rộng và tay vịn hạ xuống, hành khách sẽ bị tính phí cho hai ghế hoặc không được phép bay.

Một số hãng hàng không có thể cố gắng hết sức để phục vụ hành khách béo phì bằng cách cung cấp miễn phí ghế thứ hai hoặc hoàn lại tiền mua trước ghế thứ hai nếu chuyến bay không được đặt hết chỗ vào ngày đó.