Lá thư đẫm nước mắt của thầy hiệu trưởng Trường Tiểu học Trà Leng "vượt" 50km đường rừng ra huyện

Ngày 30/10, ông Phan Thanh Tuấn - Trưởng Công an huyện Bắc Trà My, tỉnh Quảng Nam chia sẻ với phóng viên Dân Việt về việc thầy giáo Bùi Quang Ngọc - Hiệu trưởng Trường Tiểu học Trà Leng, nơi bị sạt lở nghiêm trọng, gửi lá thư viết tay đẫm nước mắt nhờ người băng rừng gửi trực tiếp cho ông để nhờ liên lạc cho người thân của các giáo viên tại trường, nói họ vẫn an toàn.

Lá thư viết tay của thầy giáo Ngọc ở vùng sạt lở Trà Leng vượt 50km đường rừng gửi cho Trưởng Công an huyện Bắc Trà My.

Trong thư, thầy Ngọc viết: "Anh Tuấn (Trưởng Công an huyện Bắc Trà My). Em trên này an toàn nhưng không biết bao giờ về vì đường sạt lở nặng.

Các thầy cô an toàn, nói chị Hảo (chị ông Ngọc - PV) thông báo cho gia đình Ba yên tâm.

Và nhờ chị Hảo và anh thông báo cho một số gia đình giáo viên nói họ trên này vẫn bình thường".

Bên cạnh gửi gắm Trưởng Công an huyện Bắc Trà My nhờ liên lạc giúp cho các gia đình giáo viên, thầy giáo Bùi Quang Ngọc còn gửi kèm lá thư thứ 2 để gửi cho Ban chỉ đạo Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn, Lãnh đạo huyện Nam Trà My nói về việc Trường Tiểu học Trà Leng bị ảnh hưởng nặng. Bàn ghế, nhà ăn của học sinh bị trôi và hư hỏng nặng. Các phòng học, bàn học bán trú của học sinh đều bị ngập, bùn đất tràn khắp nơi. Khả năng học sinh sẽ đi học trở lại sau khoảng 10 - 15 ngày nữa. Đơn vị xin lực lượng hỗ trợ.

Thầy giáo Ngọc nhờ Trưởng Công an huyện liên lạc giúp người nhà của các giáo viên ở Trà Leng để thông báo họ vẫn an toàn, sức khỏe tốt.

Ông Trần Thanh Tuấn - Trưởng Công an huyện Bắc Trà My cho biết sáng 29/10, đường vào Trà Leng chưa được thông, chỉ có cách đi bộ từ Trà Leng ra để tới huyện. Nhưng đi từ đó ra đến trung tâm phải đi hơn 50km đường núi rừng, vượt qua các điểm sạt lở. Nếu đi bộ, phải đi hơn 10 giờ đồng hồ mới tới nơi.

Bên cạnh đó, thầy giáo Ngọc còn gửi thư cho lãnh đạo Huyện Nam Trà My đề xuất lực lượng hỗ trợ cho trường.

"Tôi và thầy giáo Ngọc là anh em rể. Do từ chiều 28/10, nhận thông tin về việc sạt lở, tôi có liên lạc vào trong đó cho thầy giáo Ngọc để hỏi thăm, nhưng không liên lạc được. Lo lắng cho em rể, nhưng không có cách nào khác. Đến 14h chiều 29/10, tôi nhận được lá thư viết tay của thầy giáo Ngọc nhờ người dân mang từ trong Trà Leng ra gửi trực tiếp cho tôi.

Cầm lá thư của Ngọc, mà tay, chân tôi run và rất mừng vì toàn bộ giáo viên ở trong đó đều an toàn, trong đó có em rể Ngọc", ông Tuấn chia sẻ.

Sau khi nhận được thông tin, Trưởng Công an huyện Bắc Trà My cũng vào hiện trường vụ sạt lở ứng cứu.

Ông Tuấn nói thêm: "Sau khi đọc nội dung lá thư, tôi vội cầm điện thoại, liên lạc hết với các số điện thoại của người thân các giáo viên trong lá thư Ngọc gửi để họ biết và yên tâm. Còn lá thư thứ 2, tôi đã chuyển đến lãnh đạo huyện Nam Trà My.

Vụ sạt lở ở Trà Leng quá đau lòng, đến 11 ngôi nhà bị vùi lấp, 20 người chết và mất tích. Ngay sau khi nhận thông tin về vụ sạt lở và chỉ đạo của Giám đốc Công an tỉnh Quảng Nam, lực lượng Công an huyện Bắc Trà My đã được tăng cường vào hiện trường hỗ trợ tìm kiếm, khắc phục cho người dân thôn 1, xã Trà Leng…".

Khung cảnh vụ sạt lở Trà Leng.

Như Dân Việt thông tin, chiều 28/10, một vụ sạt lở nghiêm trọng đã xảy ra tại thôn 1, xã Trà Leng khiến 11 ngôi nhà bị vùi lấp, 53 người bị nạn. Trong đó, lực lượng chức năng đã cứu được 33 người, 20 người chết và mất tích. Đến thời điểm này, lực lượng chức năng đã tìm thấy 8 thi thể nạn nhân.