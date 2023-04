Lợi dụng được tại ngoại rồi bỏ trốn

Theo hồ sơ vụ án, căn cứ các tài liệu điều tra: Ngày 4/9/2005 Công an huyện Than Uyên (tỉnh Lai Châu) tiến hành khám xét nơi ở của Nguyễn Văn Minh (SN 1967), tại khu 26, thị trấn Nông trường Than Uyên (nay là khu 26 thị trấn Tân Uyên) và đã thu giữ 3 gói chất bột trắng, theo lời khai của Minh là Heroin.

Ngay sau đó, Nguyễn Văn Minh đã bị Cơ quan CSĐT (Công an huyện Than Uyên) bắt giữ. Cơ quan CSĐT (Công an huyện Than Uyên) đã tổ chức cân xác định trọng lượng, lấy mẫu trưng cầu giám định số bột nghi ma túy thu giữ của Minh, xác định số chất bột đó có tổng trọng lượng là 2,18g. Tổ chức giám định Kỹ thuật hình sự tỉnh Lai Châu đã giám định và kết luận chất bột trắng thu giữ của Minh là chất ma túy có chứa thành phần của Heroin. Ngày 6/9/2005, Cơ quan CSĐT (Công an huyện Than Uyên) đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Văn Minh về hành vi "tàng trữ trái phép chất ma túy".

Sau hơn một tháng bị tạm giam, căn cứ tình hình sức khỏe của bị can Minh và đơn xin bảo lãnh của gia đình bị can. Cơ quan tiến hành tố tụng đã hủy bỏ biện pháp tạm giam thay thế bằng biện pháp cho bảo lãnh. Sau ít ngày được tại ngoại, đối tượng Minh đã trốn khỏi nơi cư trú. Cơ quan điều tra đã ra quyết định truy nã đối với bị can Nguyễn Văn Minh.

Đối tượng Nguyễn Văn Minh bị bắt giữ sau 18 năm trốn truy nã về tội “tàng trữ trái phép chất ma túy”. (Ảnh: Công an tỉnh Lai Châu)

Xác lập chuyên án, bắt thành công đối tượng truy nã sau 18 năm lẩn trốn

Cuối tháng 2/2023, Văn phòng cơ quan CSĐT (Công an tỉnh Lai Châu) nhận được nguồn tin do quần chúng nhân dân cung cấp về việc người thân của Minh đi dò hỏi việc lo chạy án treo cho Minh. Qua xác minh nguồn tin thấy có giá trị trong việc truy tìm, truy bắt đối tượng. Văn phòng cơ quan CSĐT đã báo cáo Ban giám đốc Công an tỉnh Lai Châu đề xuất phương án truy bắt, ngay sau đó, chuyên án truy bắt đối tượng truy nã mang bí số 323M được xác lập, kế hoạch đấu tranh chuyên án được triển khai.

Đầu tháng 4/2023, tổ công tác của Văn phòng cơ quan CSĐT (Công an tỉnh Lai Châu) lên đường tới Lâm Đồng phối hợp với Văn phòng cơ quan CSĐT (Công an tỉnh Lâm Đồng), Công an huyện Bảo Lâm, Công an xã Lộc Nam (Lâm Đồng) với sự hỗ trợ của Phòng kỹ thuật nghiệp vụ Công an tỉnh Lai Châu đã tiến hành khoanh vùng, rà soát và tìm được nơi lẩn trốn của Minh. Xác định đối tượng đang có mặt ở nhà, ngay sáng ngày 7/4/2023, tổ công tác cùng các lực lượng phối hợp đã tiến hành bắt giữ thành công đối với Nguyễn Văn Minh.

Tại cơ quan Công an, Nguyễn Văn Minh thừa nhận Cơ quan CSĐT (Công an huyện Than Uyên) cho tại ngoại để chữa bệnh đã trốn đến địa bàn vùng sâu, vùng xa huyện Bảo Lâm (cách tỉnh Lai Châu 1.900km). Trong quá trình lẩn trốn đối tượng biết bản thân có quyết định truy nã nên luôn tìm cư trú ở nơi hẻo lánh để tránh sự kiểm tra của lực lượng Công an địa phương.

Ngay trong ngày 7/4/2023, tổ công tác Văn phòng cơ quan CSĐT đã tiến hành dẫn giải đối tượng về Trại tạm giam Công an tỉnh Lai Châu để phục vụ công tác điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.