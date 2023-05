Lai Châu: CSGT điều khiển xe chuyên dụng va chạm với xe tải và nhiều xe gắn máy Lai Châu: CSGT điều khiển xe chuyên dụng va chạm với xe tải và nhiều xe gắn máy

Lái xe ô tô gây tai nạn là Bùi Hiểu Thảo, cán bộ Đội Cảnh sát giao thông – trật tự (Công an huyện Than Uyên, Lai Châu). Nguyên nhân ban đầu được nhận định là do người điều khiển phương tiện không làm chủ tay lái.