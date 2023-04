Lai Châu: Xử phạt 5 người tung tin giả trên mạng xã hội để "câu like"

5 trường hợp bị xử phạt vì hành vi tung tin giả để câu like

Hồi 18 giờ 41 phút ngày 10/4, tại Cửa hàng xăng dầu Số 02, thuộc Công ty CPTM xăng dầu Lai Châu, tổ 22, phường Đông Phong (thành phố Lai Châu, Lai Châu) xảy ra vụ cướp giật tài sản, đối tượng gây án là nữ giới, đeo khẩu trang, đi xe máy SH không biển số.

Ngay sau khi nhận được tin báo, Công an thành phố Lai Châu, tỉnh Lai Châu đã tiến hành công tác điều tra ban đầu để điều tra làm rõ vụ án.

Trong khi các lực lượng chức năng đang khẩn trương tập trung lực lượng để truy xét xác minh đối tượng gây án, ổn định tình hình thì một số đối tượng đã đăng tải trên mạng xã hội facebook hình ảnh một cô gái kèm theo video hiện trường vụ cướp giật và bịa đặt thông tin sai sự thật về cô gái đó là đối tượng gây án, làm nhiễu loạn thông tin, gây dư luận hoang mang trong cộng đồng.

Công an tỉnh Lai Châu tiến hành các biện pháp nghiệp vụ xác minh truy xét làm rõ danh tính của 9 tài khoản mạng xã hội có hộ khẩu thường trú tại thành phố Lai Châu đã đăng bài, chia sẻ, comment với nội dung vu khống, bôi nhọ, xúc phạm danh dự, nhân phẩm của chị D.T.Q.

Nguy hại hơn, những bài đăng trên nhận được lượt like (yêu thích) lớn và được share (chia sẻ) với tốc độ nhanh chóng, nhiều đối tượng đã có những bình luận xúc phạm người có ảnh trên bài bị quy kết là đối tượng gây ra vụ cướp giật.

Sau khi nhận được đề nghị của chị D T Q (SN 2003) là người có ảnh bị các đối tượng ghép tung tin bịa đặt. Công an thành phố Lai Châu, tỉnh Lai Châu đã phối hợp Phòng an ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an tỉnh Lai Châu tiến hành các biện pháp nghiệp vụ xác minh truy xét làm rõ danh tính của 9 tài khoản mạng xã hội có hộ khẩu thường trú tại thành phố Lai Châu đã đăng bài, chia sẻ, comment với nội dung vu khống, bôi nhọ, xúc phạm danh dự, nhân phẩm của chị D.T.Q nhằm mục đích "câu view, câu like".

Quá trình làm việc tại cơ quan Công an, các đối tượng đã nhận thức rõ hành vi vi phạm, đồng thời gỡ bỏ toàn bộ hình ảnh, thông tin đã đăng tải, chia sẻ, cam kết không tái phạm.

Căn cứ tính chất, mức độ hành vi vi phạm của từng cá nhân, ngày 12/4, Công an thành phố Lai Châu đã ra Quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với 05 trường hợp, mỗi trường hợp phạt 5.000.000 đồng (Điểm a, Khoản 1, Điều 101, Nghị định số 15/2020/NĐ-CP, ngày 03/02/2020 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông, tần số vô tuyến điện, công nghệ thông tin và giao dịch điện tử và Nghị định 14/2022/NĐ-CP, ngày 27/01/2022 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 15/2020/NĐ-CP); lập hồ sơ răn đe, giáo dục đối với 04 trường hợp còn lại.

Đồng thời tiếp tục áp dụng những biện pháp nghiệp vụ để truy xét làm rõ, xử lý nghiêm đối với những đối tượng liên quan.