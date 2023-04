Lãi suất huy động trái phiếu Chính phủ giảm mạnh

Tại phiên đấu thầu cuối tháng 3, lãi suất trúng thầu của các kỳ hạn 5 năm, 7 năm, 10 năm, 15 năm, 20 năm và 30 năm lần lượt là 2,93%; 3,8%; 3,45%; 3,6%; 3,75% và 3,8 %. Như vậy, lãi suất trúng thầu đã giảm khoảng từ 40 đến 76 điểm cơ bản so với phiên đầu tháng.

Tháng 3/2023, HNX tổ chức 19 đợt đấu thầu Trái phiếu Chính phủ do Kho bạc Nhà nước phát hành. Tổng giá trị trúng thầu đạt 35.446 tỷ đồng, tương đương tỷ lệ trúng thầu đạt 69,50% giá trị gọi thầu.

Lũy kế 3 tháng đầu năm 2023, Kho bạc Nhà nước huy động được 104.873 tỷ đồng, đạt 97,1% kế hoạch quý I và 26,22% kế hoạch năm 2023.

Đáng chú ý, trong quý I/2023, Kho bạc Nhà nước gọi thầu trở lại đối với trái phiếu kỳ hạn 5 năm, 7 năm bên cạnh các kỳ hạn dài 10 năm, 15 năm, 20 năm và 30 năm; trong đó, trái phiếu kỳ hạn 10 năm và 15 năm trúng thầu nhiều nhất, tuy nhiên tỷ trọng trúng thầu có xu hướng giảm so với tháng 2, đạt tỷ trọng lần lượt là 32,99% và 41,88% tổng giá trị gọi thầu.

Trên thị trường thứ cấp, giao dịch trái phiếu tháng 3 có diễn biến sôi động với tổng giá trị giao dịch tăng 10,46% so với tháng trước, đạt 123.149 tỷ đồng, bình quân đạt 5.354 tỷ đồng/phiên; trong đó, giao dịch mua bán thông thường (Outright) chiếm 68,94% tổng giá trị giao dịch toàn thị trường, còn lại là giao dịch hợp đồng mua lại (Repos).

Lũy kế 3 tháng đầu năm 2023, tổng giá trị giao dịch trái phiếu Chính phủ đạt 291.429 tỷ đồng, bình quân phiên đạt 4.939 tỷ đồng, tăng 40,5% so với quý IV/2022.

Lợi suất giao dịch bình quân của trái phiếu Chính phủ do Kho bạc Nhà nước phát hành tăng nhiều nhất ở các kỳ hạn 10-15 năm và 25-30 năm, tăng tương ứng 17,45% và 13,54% so với cùng kỳ tháng trước, hiện đạt mức lợi suất bình quân tương ứng khoảng 4,18% và 4,88%; giảm nhiều nhất ở kỳ hạn 3 năm, 1 năm và 5 năm, giảm tương ứng 10,24%, 7,95% và 7,55% so với cùng kỳ tháng trước, hiện đạt mức lợi suất bình quân tương ứng khoảng 3,6%; 3,66% và 3,47%.

Xét về kỳ hạn giao dịch, các kỳ hạn trung và dài hạn từ 7 năm trở lên là các kỳ hạn được giao dịch nhiều nhất toàn thị trường. Theo đó, được giao dịch nhiều nhất trong tháng là kỳ hạn 10 năm, 15 năm, và 7 năm với tỷ trọng so với tổng giá trị giao dịch toàn thị trường tương ứng là 23,96%; 18,38% và 12,26%.

Trong tháng 3/2023, thị phần giao dịch của khối ngân hàng thương mại chiếm tương ứng về giá trị giao dịch Outright và Repos so với toàn thị trường là 66,94% và 96,72%, khối công ty Chứng khoán là 33,06% và 3,28%.